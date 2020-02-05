Яд Вашем извинился за исторические искажения в пользу России на форуме памяти Холокоста

Израильский мемориальный комплекс Яд Вашем извинился за "неточности" и "не полное изложение" фактов о роли СССР во Второй мировой войне на Всемирном форуме по Холокосту в Иерусалиме

Источник: The Times of Israel со ссылкой на письмо музея в газету Haaretz

Прямая речь: "Мы приносим извинения за очень неудачный инцидент, который произошел... К сожалению, видео на этом мероприятии, в частности, то которое кратко излагает ключевые моменты Второй мировой войны и Холокоста, включало неточности и частичное отображение исторических фактов, которые создали несбалансированное впечатление... Видео… не отображают [полную] сложную картину".

Детали: Яд Вашем заявляет, что эти видео не отражают и исследовательскую позицию самого музея по этим вопросам.

Что было раньше: Музей Холокоста Яд Вашем на церемонии в честь 75-й годовщины освобождения Красной Армией лагеря Аушвиц-Биркенау, в которой приняли участие десятки мировых лидеров, в том числе президент России Владимир Путин, демонстрировал видеоролики, которые были посвящены почти исключительно роли Советского Союза в разгроме нацистов, преуменьшая при этом роль Америки, Великобритании и других стран.

Также во время церемонии "забыли" о сговоре Иосифа Сталина с Адольфом Гитлером в пакте Молотова-Риббентропа, который положил начало войне, и другие факты, неудобные для Москвы.

Путин был приглашен выступить во время мероприятия, президент Польши Анджей Дуда был также приглашен, но его выступления организаторы не планировали. В связи с эти Дуда оказался от участия в церемонии.

Президент Украины Владимир Зеленский колебался, ехать ли на форум, ведь заранее было известно, что ему также не предоставят слова.

Однако Зеленский все же посетил Яд Вашем. 23 января стало известно, что команда президента нашла способ не присутствовать непосредственно во время выступления Путина. Зеленский и украинская делегация решили передать свои места в зале на время выступления мировых лидеров, в том числе и Путина, людям, пережившим Холокост.