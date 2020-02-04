Министр финансов Оксана Маркарова отметила, что сервис проверки акцизных марок заработает в режиме сканирования по телефону с 14 февраля.

Источник: пресс служба президента

Детали: На совещании с участием президента, представителей Кабинета Министров и Верховной Рады, министр финансов Оксана Маркарова заявила в феврале должен заработать сервис проверки акцизных марок.

Прямая речь: "С 14 февраля этот сервис заработает в режиме сканирования телефону ... До 1 марта электронная марка в тестовом режиме будет запущена полностью. И после того как мы в тестовом режиме его изучим и обработаем в течение месяца, мы завершим законопроект, который заработает не в тестовом режиме, а полноценно".

Детали: В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул важность внедрения электронной акцизной марки и имплементации закона "О государственном регулировании производства и оборота спирта", а также на либерализации рынка.

Зеленский ожидает, что Кабинет Министров в течение двух месяцев примет все необходимые подзаконные акты и начнет подготовку "Укрспирт" к приватизации.