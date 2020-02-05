Америка должна первой установить свой флаг на Марсе — Трамп

113 просмотров
Среда, 5 февраля 2020, 06:21

Президент США Дональд Трамп призвал американских законодателей утвердить программу, которая предусматривает высадку первыми американских астронавтов на Марсе.

Источник: Укринформ

Детали: С соответствующим заявлением глава Белого дома выступил во вторник во время обращения к обеим палатам Конгресса США о состоянии дел в стране.

Прямая речь: "Подтверждая наше наследие свободной нации, мы должны помнить, что Америка всегда была христианской страной. Теперь мы должны достичь следующей судьбоносной черты - Америки в звездах.

Следующим мужем и первой женщиной на Луне должны стать американские астронавты, чтобы использовать это как стартовая площадка для того, чтобы Америка стала первой нацией, которая поставит свой флаг на Марсе".

Детали: Трамп обратился к Конгрессу с просьбой "профинансировать программу" по освоению Космоса. Кроме того, Трамп напомнил, что его указом в стране были созданы Космические войска США.

Темы: Трамп США космос


powered by lun.ua
Материалы по теме
Джулиани об импичменте Трампа: Он должен добиваться расследования по Байдену 5 февраля 2020, 02:42
Рейтинг Трампа самый высокий за все время его президентства 4 февраля 2020, 22:36
Исламские государства отклонили план Трампа по примирению Израиля и Палестины 3 февраля 2020, 22:03
Все новости
Главные новости
Зеленский предложил потратить деньги от "Газпрома" на медицину и инфраструктуру
ГБР поймало на взятке чиновника Кабмина
Спасатели просят водителей в ближайшие дни не выезжать из городов
Украина выиграла у России апелляцию в ВТО
Все новости
рейтинги

Уровень знаний украинских школьников ниже среднего

Фотопроект

Найдите отличия: как климатические изменения показали через известные картины

здоровье

Менструация: что это такое, как пережить месячные и ПМС, в каких случаях идти к врачу

Поиск по сайту
Архив
Весь архів