Президент США Дональд Трамп призвал американских законодателей утвердить программу, которая предусматривает высадку первыми американских астронавтов на Марсе.

Источник: Укринформ

Детали: С соответствующим заявлением глава Белого дома выступил во вторник во время обращения к обеим палатам Конгресса США о состоянии дел в стране.

Прямая речь: "Подтверждая наше наследие свободной нации, мы должны помнить, что Америка всегда была христианской страной. Теперь мы должны достичь следующей судьбоносной черты - Америки в звездах.

Следующим мужем и первой женщиной на Луне должны стать американские астронавты, чтобы использовать это как стартовая площадка для того, чтобы Америка стала первой нацией, которая поставит свой флаг на Марсе".

Детали: Трамп обратился к Конгрессу с просьбой "профинансировать программу" по освоению Космоса. Кроме того, Трамп напомнил, что его указом в стране были созданы Космические войска США.