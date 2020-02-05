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Америка должна первой установить свой флаг на Марсе — Трамп

Среда, 5 февраля 2020, 05:21
Америка должна первой установить свой флаг на Марсе — Трамп

Президент США Дональд Трамп призвал американских законодателей утвердить программу, которая предусматривает высадку первыми американских астронавтов на Марсе.

Источник: Укринформ

Детали: С соответствующим заявлением глава Белого дома выступил во вторник во время обращения к обеим палатам Конгресса США о состоянии дел в стране.

Прямая речь: "Подтверждая наше наследие свободной нации, мы должны помнить, что Америка всегда была христианской страной. Теперь мы должны достичь следующей судьбоносной черты - Америки в звездах.

Следующим мужем и первой женщиной на Луне должны стать американские астронавты, чтобы использовать это как стартовая площадка для того, чтобы Америка стала первой нацией, которая поставит свой флаг на Марсе".

Детали: Трамп обратился к Конгрессу с просьбой "профинансировать программу" по освоению Космоса. Кроме того, Трамп напомнил, что его указом в стране были созданы Космические войска США.

Темы: ТрампСШАкосмос
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