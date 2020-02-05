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Дубилет отреагировал на претензии к его методу оценки населения Украины

Среда, 5 февраля 2020, 08:50
Дубилет отреагировал на претензии к его методу оценки населения Украины
Fb Дмитро Дубілет

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет отрицает фальсификации оценки численности населения Украины, проведенной на оснований комбинированного анализа, называя экстраполяцию одним из методов.

Источник: Facebook-страница Дубилет

Прямая речь: "Вчера по Интернету распространился фейк о якобы фальсификации Оценки численности населения. В основном этот фейк поддерживался платной рекламой и публикациями на сомнительных сайтах (один из них предложил нам за $1500 снять публикацию), но затем его перепечатали несколько крупных СМИ. Так что приходится реагировать.

Итак, главная "сенсация" заключается в том, что данные по возрастной структуре по данным Оценки и по данным Госстата почти совпадают. "Эксперты" разделили числа возрастных структур друг на друга и получили одинаковое соотношение – 88.8%. Точнее, почти одинаковые - от 88.808% до 88.839%. Из этого они делают вывод, что данные Оценки были просто сфальсифицированы".

Детали: Дубилет напомнил, что оценку численности населения проводили тремя методами – и все три дали одинаковый результат.

Аналитики взяли количество пенсионеров по данным Пенсионного фонда и экстраполировали эти данные через поло-возрастную структуру. Получился график "елочка". Он базировался на данных Госкомстата и данных госреестров.

Объяснение Дубилета: "Почему данные "елочки" по данным Госстата и по данным, которые мы получили из электронных реестров, почти полностью совпали? Потому что Госстат свою елку вел так же на основании электронных реестров. Как только кто-то умирает или рождается – Госстат отражает это в своей елке.

Непонятно, зачем преподносить как "сенсацию" то, что было черным по белому написано нами же в описании методологии.

Кто стоит за распространением этой "сенсации"? Кто оплатил первые публикации в СМИ и рекламу в соцсетях?

У меня есть две версии. Одна из версий заключается в том, что фейк разгоняют люди, чью схему на сотни миллионов гривен мы недавно разоблачили. Сейчас готовим материалы к ГБР. В течение недели опубликую эту информацию".

Этому предшествовало:

  • 23 января 2020 года министр Кабмина Дмитрий Дубилет презентовал "Оценку численности наличного населения", которая показала, что в Украине проживает 37 миллионов 289 тысяч человек, и одна десятая от них – в Киеве.
  • "Украинский центр общественных данных" 4 февраля обнародовал на своем сайте и в Фейсбуке информацию о том, что данные половозрастной структуры в "переписи" Дубилета "получены путем простого умножения данных Госкомстата на 0,888 (или 88,8%)".
  • Некоторые СМИ распространили эту информацию.

Почему это важно:

  • В независимой Украине перепись населения проводилась лишь раз – в 2001 году (тогда насчитали 48 миллионов 457 тысяч жителей). Впоследствии перепись путем обхода домов все время переносили (с 2011-го на 2012-й, 2013-й, 2016-й и 2020-й годы).
  • Дмитрий Дубилет выступает за то, что перепись населения можно заменить другими подсчетами, опираясь на реестры. Его аргументы: полноценную перепись проводить дорого, а люди могут не открыть двери для опроса.
  • Эксперты критикуют подход и методологию Дубилета, настаивая на настоящей переписи.
  • По сути, для оценки населения аналитики предположили, что данные Госкомстата по всем возрастным группам совпадают с реальными на 88,8%, как совпали данные из Пенсионного фонда по пенсионерам, – и умножили их на коэффициент 0,888. Эксперты Socialdata считают такую экстраполяцию неадекватной.

УП, обновлено

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Темы: перепись населенияДубилетУкраина
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