Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет опровергает информацию о якобы фальсификации Оценки численности населения Украины, проведенной на основании комбинированного анализа.

Источник: Facebook-страница Дубилет

Прямая речь: "Вчера по Интернету распространился фейк о якобы фальсификации Оценки численности населения. В основном этот фейк поддерживался платной рекламой и публикациями на сомнительных сайтах (один из них предложил нам за $1500 снять публикацию), но затем его перепечатали несколько крупных СМИ. Так что приходится реагировать.

Итак, главная "сенсация" заключается в том, что данные по возрастной структуре по данным Оценки и по данным Госстата почти совпадают. "Эксперты" разделили числа возрастных структур друг на друга и получили одинаковое соотношение – 88.8%. Точнее, почти одинаковые - от 88.808% до 88.839%. Из этого они делают вывод, что данные Оценки были просто сфальсифицированы".

Детали: Дубилет напомнил, что оценку численности населения проводили тремя методами – и все три дали одинаковый результат.

Аналитики взяли количество пенсионеров по данным Пенсионного фонда и экстраполировали эти данные через поло-возрастную структуру. Получился график "елочка". Он базировался на данных Госкомстата и данных госреестров.

Помощь Дубилет: "Почему данные "елочки" по данным Госстата и по данным, которые мы получили из электронных реестров, почти полностью совпали? Потому что Госстат свою елку вел так же на основании электронных реестров. Как только кто-то умирает или рождается – Госстат отражает это в своей елке.

Непонятно, зачем преподносить, как "сенсацию" то, что было черным по-белому написано нами же в описании методологии.

Кто стоит за распространением этой "сенсации"? Кто оплатил первые публикации в СМИ и рекламу в соцсетях?

У меня есть две версии. Одна из версий заключается в том, что фейк разгоняют люди, чью схему на сотни миллионов гривен мы недавно разоблачили. Сейчас готовим материалы к ГБР. В течение недели опубликую эту информацию".

Этому предшествовало: