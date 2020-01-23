Дубилет озвучил результаты переписи: В Украине живет 37,3 миллиона человек

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Четверг, 23 января 2020, 11:17

На подконтрольной украинскому правительстве территории по состоянию на 1 декабря 2019 живет 37 млн 289 тысяч человек. Без учета оккупированных территорий и граждан Украины, проживающих за рубежом.

Источник: брифинг министра кабинета министров Дмитрия Дубилета

Прямая речь: "37 млн 289 тысяч человек населения на территории Украины. К сожалению, эта сумма не включает тех людей, которые постоянно проживают за рубежом и на оккупированных территориях. Это количество людей, которые физически находятся на территории Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года".

Дополняется...

Темы: Дубилет


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