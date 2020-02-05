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В Кабмине может появиться вице-премьер по вопросам экономике: уже есть кандидатуры

Среда, 5 февраля 2020, 09:07
В Кабмине может появиться вице-премьер по вопросам экономике: уже есть кандидатуры

В Офисе президента рассматривают возможность создания должности вице-премьера по экономике-инвестиций-индустрии, уже даже рассмотрели несколько кандидатур.

Источник: собеседники УП во власти

Прямая речь: "Может появиться вице-премьер по экономике-инвестициям-промышленности. Министра экономики Тимофея Милованова, которого не воспринимает часть "Слуги народа", трогать не будут, однако частично его сферы перейдут под контроль профильного вице-премьера".

Детали: По словам собеседника, кандидатом на эту позицию сначала рассматривали киевского застройщика Игоря Никонова, однако с ним договоренности не пошли дальше идеи.

Впоследствии у президента Владимира Зеленского попытались привлечь экс-депутата и министра финансов Виктора Пинзеника, который учил "слуг народа" политической грамотности в Трускавце. Однако Пинзеник предложение не принял.

Еще одним кандидатом источники УП во власти называют Ростислава Шурму – бывшего гендиректора завода "Запорожсталь", входящего в холдинг Рината Ахметова "Метинвест".

На последних парламентских выборах Шурма баллотировался по спискам "Оппозиционного блока". Однако после проигрыша, он якобы отошел от дел в "Метинвесте" и не работает на Ахметова.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министровОфис президента
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