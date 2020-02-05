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МинВОТ может возглавить экс-заместитель Кличко

Среда, 5 февраля 2020, 08:31
МинВОТ может возглавить экс-заместитель Кличко

Офис президента главным кандидатом на пост руководителя Министерства временно оккупированных территорий видит представителя Украины в политической подгруппе Трёхсторонней контактной группы в Минске, экс-заместителя мэра Киева Алексея Резникова.

Источник: собеседники УП в Офисе президента

Детали: По словам источников УП, сначала Резникова рассматривали как кандидата на должность вице-премьера, который должен заниматься вопросами оккупированных территорий. Экс-заместитель Виталия Кличко приходил на собеседование 1 февраля.

Однако, по данным УП, по состоянию на сейчас, у президента Владимира Зеленского решили не делать отдельного вице-премьера оккупированных территорий, а вместо этого опять хотят разделить Минветеранов и МинВОТ. Последнее и должен возглавить Резников.

Что было раньше: Алексей Резников был заместителем мэра Киева Виталия Кличко и экс-секретарем Киевсовета. В сентябре 2019 года он стал представителем Украины в Минской группе и был одним из действенных членов украинской делегации на встрече "Нормандской четверки" в Париже. 

4 февраля министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда заявила, что ведомство будет разделено.

ОПУ 4 февраля также сообщал, что "согласно заданию президента, было принято решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий".

Предыстория:

  • После того, как президент Владимир Зеленский передумал увольнять Виталия Кличко с должности главы Киевской администрации, в столичную власть назначили двух людей, которых связывают с помощником президента Андреем Ермаком. Речь идет о новых руководителях департамента благоустройства КГГА Алексее Кулебе и и.о. руководителя КП "Киевблагоустройство" Николае Бойко.
  • Кроме того, по данным источников УП, сейчас "без публичного объявления какого-то союза" происходит попытка интеграции друзей Кличко во властную команду. Говорят, что на Банковой ведутся серьезные разговоры о переформатировании правительства. Среди прочего с подачи Ермака обсуждается возможность назначения в Кабмин застройщика и экс-заместителя Кличко Игоря Никонова, для которого могут создать должность вице-премьера по вопросам инвестиций.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министровМВОТОфис президента
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