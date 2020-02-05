От коронавируса выздоровели почти тысяча человек – среди 24,5 тысяч
Среда, 5 февраля 2020, 10:24
От последствий китайского коронавируса 2019-nCoV по состоянию на утро 5 февраля умерли уже 493 человека, выздоровели 926 человек из порядка 24,5 зараженных.
Источник: данные и инфографика с сайта gisanddata
Детали: Количество зафиксированных случаев заболевания достигло 24 587. При этом за сутки с 3 февраля по 4 февраля это число выросло на 4 тысячи (с 19,7 до 23,7).
Умерли вследствие заражения коронавирусом 493 человека (преимущественно в Китае, один человек – на Филиппинах).
Такими, что полностью выздоровели, считают 926 человек.
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Предыстория:
- В конце 2019 году в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.