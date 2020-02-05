Главный военный храм России украсят фото Путина и Зеленского – РосСМИ

В оформлении комплекса главного храма Вооружённых сил России в подмосковной Кубинке будут использованы фотографии отца президента РФ Владимира Путина и деда президента Украины Владимира Зеленского вместе с ним самим.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на "Открытые медиа" и "МБХ медиа".

Детали: По данным издания, фото отца президента России – участника Второй мировой войны Владимира Спиридоновича Путина будут размещены на стенах галереи, ведущей к храму. Галерею авторы проекта назвали "Дорогой памяти", она имеет протяженность в 1418 шагов. Именно столько дней, по их мнению, длилась война.

В галерее должна появиться и фотография деда президента Украины Владимира Зеленского. Причём на фото присутствует и Зеленский-внук.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что сам Путн не имеет отношения к отбору фотографий, которые будут использованы в галерее.

Для справки: Главный храм Вооружённых сил должен войти в десятку крупнейших православных храмов мира. Министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что его строительство ведётся за счёт добровольных пожертвований.

В списке жертвователей много известных лиц, в том числе предполагаемый полковник российской военной разведки Анатолий Чепига, который, как утверждает следствие в Британии, под именем Руслана Боширова участвовал в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

Согласно данным фонда "Воскресение", который собирает деньги, на храм было пожертвовано уже почти 3 миллиарда рублей. При этом Минобороны России потратит почти 25 миллионов рублей на закупку икон, мозаики и мебели для храма. В октябре прошлого года Минобороны потратило 30 миллионов на двери для храма.

Храм планируется открыть 9 мая 2020 года к 75-летию со дня победы над нацизмом.