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Главный военный храм России украсят фото Путина и Зеленского – росСМИ

Среда, 5 февраля 2020, 12:16
Владимир Зеленский на могиле деда

В оформлении комплекса главного храма Вооружённых сил России в подмосковной Кубинке будут использованы фотографии отца президента РФ Владимира Путина и деда президента Украины Владимира Зеленского вместе с ним самим.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на "Открытые медиа" и "МБХ медиа".

Детали: По данным издания, фото отца президента России – участника Второй мировой войны Владимира Спиридоновича Путина будут размещены на стенах галереи, ведущей к храму. Галерею авторы проекта назвали "Дорогой памяти", она имеет протяженность в 1418 шагов. Именно столько дней, по их мнению, длилась война.

 

В галерее должна появиться и фотография деда президента Украины Владимира Зеленского. Причём на фото присутствует и Зеленский-внук. На сайте проекта ее нет, но указано, что фотография прошла модерацию.

 
Скриншот с сайта "Дороги памяти"

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что сам Путн не имеет отношения к отбору фотографий, которые будут использованы в галерее.

Для справки: Главный храм Вооружённых сил должен войти в десятку крупнейших православных храмов мира. Министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что его строительство ведётся за счёт добровольных пожертвований.

В списке жертвователей много известных лиц, в том числе предполагаемый полковник российской военной разведки Анатолий Чепига, который, как утверждает следствие в Британии, под именем Руслана Боширова участвовал в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

Согласно данным фонда "Воскресение", который собирает деньги, на храм было пожертвовано уже почти 3 миллиарда рублей. При этом Минобороны России потратит почти 25 миллионов рублей на закупку икон, мозаики и мебели для храма. В октябре прошлого года Минобороны потратило 30 миллионов на двери для храма.

Храм планируется открыть 9 мая 2020 года к 75-летию со дня победы над нацизмом.

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Темы: Росcия9 маяЗеленскийПутинпропаганда
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