Питьевой воды в аннексированном Симферополе осталось на 100 дней – оккупанты

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Среда, 5 февраля 2020, 13:41

По словам так называемого главы Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игоря Ваиля, питьевой воды в оккупированном Симферополе осталось максимум на 90-100 дней.

Источник: "Крым.Реалии"

Прямая речь: "Воды остается на 100 дней, а с учетом того, что сегодня 722 тысяч кубометров пришло, а расход 140 тысяч, уже 104 дня.

В связи с недостаточным количеством осадков в трех водохранилищах, из которых вода подается в Симферополь, накоплено на 25-28 миллионов кубометров воды меньше прошлогоднего уровня.

Ситуация не критичная, но напряженная. В связи с этим необходимо обеспечить рациональное использование имеющегося ресурса".

Детали: Также известно, что подконтрольные России власти Симферополя планируют почасовой график подачи воды жителям города из-за нехватки.

По словам так называемой главы администрации Симферополя Елены Проценко, ограничения подачи воды коснутся как многоквартирных домов, так и частного сектора, кроме социально-значимых объектов.

Напомним: 

  • До оккупации Крыма материковая Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал.
  • Сейчас запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников.
  • 4 февраля 2020 года постпред президента Владимира Зеленского в Крыму заверил, что Украина не планирует возобновлять подачу воды по Северо-Крымскому каналу в аннексированный Крым.

Темы: Крым аннексия Симферополь вода


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