Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Питьевой воды в аннексированном Симферополе осталось на 100 дней – оккупанты

Среда, 5 февраля 2020, 12:41
Питьевой воды в аннексированном Симферополе осталось на 100 дней – оккупанты

По словам так называемого главы Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игоря Ваиля, питьевой воды в оккупированном Симферополе осталось максимум на 90-100 дней.

Источник: "Крым.Реалии"

Прямая речь: "Воды остается на 100 дней, а с учетом того, что сегодня 722 тысяч кубометров пришло, а расход 140 тысяч, уже 104 дня.

В связи с недостаточным количеством осадков в трех водохранилищах, из которых вода подается в Симферополь, накоплено на 25-28 миллионов кубометров воды меньше прошлогоднего уровня.

Ситуация не критичная, но напряженная. В связи с этим необходимо обеспечить рациональное использование имеющегося ресурса".

Детали: Также известно, что подконтрольные России власти Симферополя планируют почасовой график подачи воды жителям города из-за нехватки.

По словам так называемой главы администрации Симферополя Елены Проценко, ограничения подачи воды коснутся как многоквартирных домов, так и частного сектора, кроме социально-значимых объектов.

Напомним: 

  • До оккупации Крыма материковая Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал.
  • Сейчас запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников.
  • 4 февраля 2020 года постпред президента Владимира Зеленского в Крыму заверил, что Украина не планирует возобновлять подачу воды по Северо-Крымскому каналу в аннексированный Крым.

Темы: КрыманнексияСимферопольвода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Крым
Залужный о возвращении Крыма: Мне плевать, меня никто не остановит
"Слуга" Слюсарев после вторжения стал владельцем завода "Рапид" и фирм в трех странах – СМИ
В НАТО пока не видят признаков того, что судьба Крыма может решиться на переговорах
Последние новости
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
Все новости...
Реклама: