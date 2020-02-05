Правительство назначило и.о. главы "Укрзализныци"

Правительство назначило Марчека Желько исполняющего обязанности председателя правления акционерного общества "Украинская железная дорога".

Источник: Распоряжение Кабинета министров от 5 февраля

Детали: Желько с 24.06.2016 года был членом правления АО "Укрзализныця".

Желько получил образование в Словении, является дипломированным экономистом.

Почти тринадцать лет занимал руководящие должности в корпорации McDonald's в Украине, Румынии и Югославии. Принимал участие в проекте реформировании HR-направления в компании "Новая Почта".

В 2007 – 2013 годах занимал должность директора по персоналу ПАО "Днепроспецсталь".

В 2013 – 2014 годах был директором по персоналу группы Starlightmedia, а в 2014 – 2015 годах – независимым членом наблюдательного совета "Укрросметалл".

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