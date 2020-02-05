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Правительство назначило и.о. главы "Укрзализныци"

Среда, 5 февраля 2020, 13:07
Правительство назначило и.о. главы Укрзализныци

Правительство назначило Желько Марчека исполняющего обязанности председателя правления акционерного общества "Украинская железная дорога".

Источник: Распоряжение Кабинета министров от 5 февраля

Детали: Желько с 24.06.2016 года был членом правления АО "Укрзализныця".

Желько получил образование в Словении, является дипломированным экономистом.

Почти тринадцать лет занимал руководящие должности в корпорации McDonald's в Украине, Румынии и Югославии. Принимал участие в проекте реформировании HR-направления в компании "Новая Почта".

В 2007 – 2013 годах занимал должность директора по персоналу ПАО "Днепроспецсталь".

В 2013 – 2014 годах был директором по персоналу группы Starlightmedia, а в 2014 – 2015 годах – независимым членом наблюдательного совета "Укрросметалл".

Согласно ежегодной декларации Марчека за 2018 год, в его собственности есть 5 часов на общую сумму около 200 тысячс гривен, Mercedes 2012 года за 1 млн 16 тысяч грн, квартиры в Украине и Сербии. За 2018 он задекларировал 4 миллиона 759 тысяч грн. зарплаты по основному месту работы.

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Предыстория:

  • Предыдущий глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов работал в "Укрзализныце" с января 2015 года сначала в должности советника генерального директора, затем – директора по реформированию, правовой и имущественной политики. 7 октября 2015 года, согласно распоряжению Кабмина, вошел в первый состав правления "Укрзализныци".
  • 10 января 2019 года Кабмин назначил Кравцова главой правления УЗ. До этого Кравцов был в.о. председателя правления. Официальный срок контракта истекает в 2021 году.
  • 3 декабря 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что набсовет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения Кравцова уже на следующей неделе.
  • Тогда же Кравцов предупреждал, что стратегические государственные предприятия, такие как "Укрзализныця" и "Нафтогаз Украины", не могут быть зависимыми от политических настроений и решений, которые "меняются каждый час".
  • 30 декабря 2019 года Кравцов заявил, что прекращает контракт с "Укрзализныцей", чтобы начать работу в публичном государственном секторе.

Украинская правда

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Темы: УкрзализныцяКабинет министров
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