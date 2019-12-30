Председатель Укрзализныци идет в "публичный сектор"
Председатель правления Укрзализныци Евгений Кравцов прекращает контракт с компанией, чтобы начать работу в публичном государственном секторе.
Источник: сайт Укрзализныци
Дословно: "Уже в начале 2020 года, после рассмотрения моего обращения на заседании наблюдательного Совета о прекращении контракта в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе, я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня".
Детали: Также глава правления добавил, что подробности сообщит "после принятых формальных решений".
Кроме того, в своем обращении на сайте "по случаю праздника" Кравцов также вспомнил о конфликте Укрзализныци и Министерства инфраструктуры, вокруг которого "много разговоров". По его словам, между компанией и ведомством - исключительно конструктивные отношения.
Что предшествовало: Министр инфраструктуры Владислав Криклий 3 декабря заявлял, что набсовет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения Кравцова уже на следующей неделе.
Тогда же Кравцов предупреждал, что стратегические государственные предприятия, такие как "Укрзализныця" и "Нафтогаз Украины", не могут быть зависимыми от политических настроений и решений, которые "меняются каждый час".
Напомним:
- Кравцов работал в "Укрзализныце" с января 2015 года сначала в должности советника генерального директора, затем - директора по реформированию, правовой и имущественной политики. 7 октября 2015 года, согласно распоряжению Кабмина, вошел в первый состав правления "Укрзализныци".
- 10 января 2019 года Кабмин назначил Кравцова главой правления УЗ. До этого Кравцов был в.о. председателя правления. Официальный срок контракта истекает в 2021 году.