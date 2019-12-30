Председатель Укрзализныци идет в "публичный сектор"

Председатель правления Укрзализныци Евгений Кравцов прекращает контракт с компанией, чтобы начать работу в публичном государственном секторе.

Источник: сайт Укрзализныци

Дословно: "Уже в начале 2020 года, после рассмотрения моего обращения на заседании наблюдательного Совета о прекращении контракта в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе, я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня".

Детали: Также глава правления добавил, что подробности сообщит "после принятых формальных решений".

Кроме того, в своем обращении на сайте "по случаю праздника" Кравцов также вспомнил о конфликте Укрзализныци и Министерства инфраструктуры, вокруг которого "много разговоров". По его словам, между компанией и ведомством - исключительно конструктивные отношения.

Что предшествовало: Министр инфраструктуры Владислав Криклий 3 декабря заявлял, что набсовет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения Кравцова уже на следующей неделе.

Тогда же Кравцов предупреждал, что стратегические государственные предприятия, такие как "Укрзализныця" и "Нафтогаз Украины", не могут быть зависимыми от политических настроений и решений, которые "меняются каждый час".

Напомним: