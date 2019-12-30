Председатель Укрзализныци идет в "публичный сектор"

997 просмотров
Понедельник, 30 декабря 2019, 21:52

Председатель правления Укрзализныци Евгений Кравцов прекращает контракт с компанией, чтобы начать работу в публичном государственном секторе.

Источник: сайт Укрзализныци

Дословно: "Уже в начале 2020 года, после рассмотрения моего обращения на заседании наблюдательного Совета о прекращении контракта в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе, я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня".

Детали: Также глава правления добавил, что подробности сообщит "после принятых формальных решений".

Кроме того, в своем обращении на сайте "по случаю праздника" Кравцов также вспомнил о конфликте Укрзализныци и Министерства инфраструктуры, вокруг которого "много разговоров". По его словам, между компанией и ведомством - исключительно конструктивные отношения.

Что предшествовало: Министр инфраструктуры Владислав Криклий 3 декабря заявлял, что набсовет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения Кравцова уже на следующей неделе.

Тогда же Кравцов предупреждал, что стратегические государственные предприятия, такие как "Укрзализныця" и "Нафтогаз Украины", не могут быть зависимыми от политических настроений и решений, которые "меняются каждый час".

Напомним:

  • Кравцов работал в "Укрзализныце" с января 2015 года сначала в должности советника генерального директора, затем - директора по реформированию, правовой и имущественной политики. 7 октября 2015 года, согласно распоряжению Кабмина, вошел в первый состав правления "Укрзализныци".
  • 10 января 2019 года Кабмин назначил Кравцова главой правления УЗ. До этого Кравцов был в.о. председателя правления. Официальный срок контракта истекает в 2021 году.

Украинская правда
Темы: Укрзализныця


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Укрзализныця" получит еще 40 локомотивов General Electric в 2020 году 30 декабря 2019, 18:01
В Донецкой области частично восстановили движение поездов 30 декабря 2019, 17:34
Экспресс в "Борисполь" УЗ запустила поезд украинского производства 27 декабря 2019, 16:25
Все новости
Главные новости
Адвокаты Дугарь по делу Шеремета: Доказательства следствия сфальсифицированы
На Донбассе украинских военных обстреливают снайперы
Зеленский не видит оснований лишать Медведчука звания заслуженного юриста
У Порошенко заявили об освобождении 3000 заложников без уступок Путину
Все новости
self-made

Приемы для уверенности в себе, которых стоит поучиться у олимпийских чемпионов

здоровье

23 факта о вагине, какие вы захотите рассказать друзьям

Кино

ТОП-10 самых популярных фильмов и сериалов от Netflix

Поиск по сайту
Архив
Весь архів