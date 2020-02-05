Рада провалила закон о пенсиях жителям оккупированных территорий

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Среда, 5 февраля 2020, 15:10

Верховная Рада провалила в первом чтении голосование за законопроект о выплате пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях.

Источник: заседание Верховной Рады 5 февраля

Детали: за законопроект №2083-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию" отдали свои голоса 184 народных депутата.

Заместитель министра финансов Юрий Джигир от имени правительства предложил отправить документ на доработку, поскольку в государственном бюджете не предусмотрены расходы не его реализацию. Речь идет о дополнительных 115 млрд грн ежегодно.

Согласно пояснительной записке, законопроект №2083-д призван урегулировать особый режим и порядок получения пенсий для пенсионеров, которые остались проживать на временно оккупированных территориях Украины.

Он должен упростить процедуру доказательства права на выплату пенсий и ее размер лицам, которые имеют право на пенсии и вынуждены были оставить или покинуть свое место жительства в результате или во избежание негативных последствий вооруженного конфликта и временной оккупации. То есть таким людям не обязательно будет для этого предоставлять бумажные документы.

После провала законопроекта 2083-д, депутаты голосовали за принятие или отклонение базового документа №2083. Его поддержали 155 депутатов.

Верховная Рада решила отправить проект закона №2083 на доработку. За это отдали свои голоса 314 депутатов.

Темы: пенсии ОРДЛО Крым оккупация Верховная Рада


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