В Украину прибыли системы для тестирования на новый коронавирус – МОЗ

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Среда, 5 февраля 2020, 15:59

Генеральный директор Директората общественного здоровья МОЗ Андрей Скипальский сообщил, что тест-системы для выявления коронавируса 2019-nCoV, который распространился из Китая, уже прибыли на таможенную территорию Украины.

Источник: трансляция брифинга в Украинском кризисном медиацентре

Прямая речь: "По поводу тестсистем, сегодня-завтра первые тестсистемы прибудут в Украину. Они уже, как я проинформирован, находятся на таможенной территории Украины. В Украине будут диагностировать именно целевым образом по данной инфекции, по данному коронавирусу".

Детали: Скипальский отметил, что в Украине уже 11 пациентам сняли подозрение на коронавирус, двое пациентов еще находятся на диагностике – результаты будут известны к концу дня 5 февраля.

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Предыстория:

  • В конце 2019 году в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирус здоровье медицина Минздрав


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