В Украину прибыли системы для тестирования на новый коронавирус – МОЗ

Генеральный директор Директората общественного здоровья МОЗ Андрей Скипальский сообщил, что тест-системы для выявления коронавируса 2019-nCoV, который распространился из Китая, уже прибыли на таможенную территорию Украины.

Источник: трансляция брифинга в Украинском кризисном медиацентре

Прямая речь: "По поводу тестсистем, сегодня-завтра первые тестсистемы прибудут в Украину. Они уже, как я проинформирован, находятся на таможенной территории Украины. В Украине будут диагностировать именно целевым образом по данной инфекции, по данному коронавирусу...

Тестсистемы, которые уже прибыли на территорию Украины, позволят провести исследование до 30 случаев. То есть если будут вопросы, то этих тестсистем будет достаточно для исследования 25-30 случаев.

Есть договоренности со Всемирной организацией здравоохранения о дополнительной поставке тестсистем в ближайшее время, что увеличит это количество вдвое или втрое. Мы будем обеспечены тестсистемамы – так говорят специалисты".

Детали: На вопрос, разрабатывают ли в Украине собственные тестовые системы, Скипальский ответил, что на уровне министерства нет информации о таких разработках.

По данным правительства, реагенты в составе тест-системы позволят проводить лабораторную диагностику нового коронавируса на современном уровне. Наборы разработаны в Германии с максимально возможным профилем обнаружения для достоверного определения данного вида коронавируса.

Диагностика будет осуществляться исключительно в случаях, соответствующих эпидемиологическому и клиническому определению болезни, говорится в рекомендациях ВОЗ.

По данным Центра Джона Хопкинса, новым коронавирусом, распространяющимся из Китая, в мире заразились уже 24 607 человек, 494 человек скончались, 990 полностью выздоровели.

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