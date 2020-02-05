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Пассажирский Boeing "Измир-Стамбул" разбился в Турции

Среда, 5 февраля 2020, 17:04
Пассажирский Boeing Измир-Стамбул разбился в Турции

В аэропорту Стамбула самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего самолет раскололся на несколько частей.

Об этом сообщает Anadolu.

Известно, что речь идет о самолете авиакомпании Fly Pegasus (Boeing 737-800), выполнявший рейс по маршруту Измир-Стамбул. Инцидент произошел не в главном аэропорту Стамбула, а в аэропорту Sabiha, который расположен на юго-востоке города.

По данным агентства, после посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Сообщается, что возник пожар, который оперативно ликвидировали, однако это сообщение может быть ошибочным - на обломках лайнера нет следов огня.

По крайней мере часть пассажиров после аварийной посадки эвакуировали, свидетельствуют фото, которые распространяют турецкие СМИ

 

По предварительным сообщениям, погибших в результате катастрофы нет, однако есть пострадавшие. Все рейсы из аэропорта Sabiha перенаправлены в Международный аэропорт Стамбула.

"Европейская правда"

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Темы: авиакатастрофыаэропортТурция
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