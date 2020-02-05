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ООС: 7 вражеских обстрелов, без потерь

Среда, 5 февраля 2020, 17:25
ООС: 7 вражеских обстрелов, без потерь

Вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

Источник: ООС

Детали: Боевики стреляли из минометов калибра 120 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Штаб зафиксировал два обстрела рядом с Новотроицким, по одному неподалеку Широкино, Марьинки, Песков, Орехово, Счастья.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

4 февраля враг 12 раз нарушил режим прекращения огня.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеОРДЛОДонбасс
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