ООС: 7 вражеских обстрелов, без потерь

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Среда, 5 февраля 2020, 18:25

Вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

Источник: ООС

Детали: Боевики стреляли из минометов калибра 120 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Штаб зафиксировал два обстрела рядом с Новотроицким, по одному неподалеку Широкино, Марьинки, Песков, Орехово, Счастья.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

4 февраля враг 12 раз нарушил режим прекращения огня.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе ОРДЛО Донбасс


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