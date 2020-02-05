ООС: 7 вражеских обстрелов, без потерь
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Среда, 5 февраля 2020, 18:25
Вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.
Источник: ООС
Детали: Боевики стреляли из минометов калибра 120 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Штаб зафиксировал два обстрела рядом с Новотроицким, по одному неподалеку Широкино, Марьинки, Песков, Орехово, Счастья.
Потерь среди украинских военнослужащих нет.
4 февраля враг 12 раз нарушил режим прекращения огня.
Украинская правда
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