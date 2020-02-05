Комитет по свободе слова поддержал закон о деятельности медиа

Комитет по вопросам свободы слова рассмотрел проект закона о деятельности медиа в Украине и рекомендовал Верховной Раде проголосовать за него в первом чтении.

Источник: сайт Верховной Рады

Прямая речь соавтора Татьяны Цыбы: "(Проект - ред.) регулирует вопросы, которые до сих пор не были урегулированы, например, онлайн и интернет СМИ. В том числе, он расширяет полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, предоставляя возможность больше влиять на информационную политику государства и наказывать нарушителей.

Также законопроект решает вопрос прозрачности медиа, поскольку предполагает раскрытие всех конечных бенефициаров".

Детали: После обсуждения Комитет поддержал решение Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовать нардепам принять законопроект №2693 "О медиа в Украине" в первом чтении.

По словам Цыбы, Комитет настроен при подготовке ко второму чтению учесть множество поправок, предложенных журналистами.

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