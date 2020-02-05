Комитет по свободе слова поддержал закон о деятельности медиа

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Среда, 5 февраля 2020, 19:59

Комитет по вопросам свободы слова рассмотрел проект закона о деятельности медиа в Украине и рекомендовал Верховной Раде проголосовать за него в первом чтении.

Источник: сайт Верховной Рады

Прямая речь соавтора Татьяны Цыбы: "(Проект - ред.) регулирует вопросы, которые до сих пор не были урегулированы, например, онлайн и интернет СМИ. В том числе, он расширяет полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, предоставляя возможность больше влиять на информационную политику государства и наказывать нарушителей.

Также законопроект решает вопрос прозрачности медиа, поскольку предполагает раскрытие всех конечных бенефициаров".

Детали: После обсуждения Комитет поддержал решение Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовать нардепам принять законопроект №2693 "О медиа в Украине" в первом чтении.

По словам Цыбы, Комитет настроен при подготовке ко второму чтению учесть множество поправок, предложенных журналистами.

Предыстория:

  • В конце ноября бывший гендиректор "1+1 Media" Александр Ткаченко презентовал вместе с Министерством культуры черновик закона о СМИ, в нем поднимались вопросы регистрации и налогообложения, вопросы независимости редакции от владельца ресурса и урегулирования блоггеров.
  • 27 декабря народные депутаты от "Слуги народа" подали в Верховную Раду законопроект 2693 о деятельности СМИ.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада медиа комитеты законодательство


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