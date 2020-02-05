Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сенат США признал Трампа невиновным по обеим статьям импичмента

Среда, 5 февраля 2020, 22:48
Сенат США признал Трампа невиновным по обеим статьям импичмента
Фото: Senate TV

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обеим статьям импичмента – злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.

Источник: CNN

Детали: За оправдание Трампа по первой статье импичмента проголосовали 52 сенатора, против – 48.

По второй статье 53 сенатора отдали свои голоса в поддержку оправдания президента США.

Для объявления импичмента необходимо было 67 голосов.

Дело об импичменте президента США официально объявили закрытым.

Вскоре Трамп отреагировал на голосование Конгресса публикацией видео в Твиттере.

Что предшествовало: 1 февраля Сенат США отклонил ходатайство о привлечении дополнительных свидетелей и документов на суд по делу импичмента президента Дональда Трампа.

За вызов свидетелей проголосовало 49 сенаторов, против - 51.

Напомним:

  • 19 декабря Палата представителей объявила импичмент Трампу на основе обвинений в давлении на Украину.

Узнать больше: Импичмент, который выиграл Трамп: почему "украинский кризис" только укрепил президента США

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСШАимпичмент
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Трамп
Украине, возможно, придется отдать часть территории, чтобы остановить войну – Трамп
Трамп рассказал, как его разговор с Путиным якобы отсрочил вторжение РФ в Украину
Трамп не признал вины по делу о секретных документах, суд не ограничил его в передвижении
Последние новости
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
Все новости...
Реклама: