Сенат США признал Трампа невиновным по обеим статьям импичмента

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обеим статьям импичмента – злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.

Источник: CNN

Детали: За оправдание Трампа по первой статье импичмента проголосовали 52 сенатора, против – 48.

По второй статье 53 сенатора отдали свои голоса в поддержку оправдания президента США.

Для объявления импичмента необходимо было 67 голосов.

Дело об импичменте президента США официально объявили закрытым.

Вскоре Трамп отреагировал на голосование Конгресса публикацией видео в Твиттере.

Что предшествовало: 1 февраля Сенат США отклонил ходатайство о привлечении дополнительных свидетелей и документов на суд по делу импичмента президента Дональда Трампа.

За вызов свидетелей проголосовало 49 сенаторов, против - 51.

Напомним:

19 декабря Палата представителей объявила импичмент Трампу на основе обвинений в давлении на Украину.

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