От коронавируса умерли более 500 человек, вылечились более тысячи

Вследствие заражения китайским коронавируса умерли 564 человека. Вылечились от вируса 1124 человека.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, Reuters

Детали: На материковом Китае зафиксировано 562 смерти. В то же время там же успешно выписали из больниц более тысячи человек.

За последние сутки, сообщили органы здравоохранения Китая, умерли 73 человека.

Количество случаев заболевания увеличилось до 27636 человек.

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