От коронавируса умерли более 500 человек, вылечились более тысячи
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Четверг, 6 февраля 2020, 02:25
Вследствие заражения китайским коронавируса умерли 564 человека. Вылечились от вируса 1124 человека.
Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, Reuters
Детали: На материковом Китае зафиксировано 562 смерти. В то же время там же успешно выписали из больниц более тысячи человек.
За последние сутки, сообщили органы здравоохранения Китая, умерли 73 человека.
Количество случаев заболевания увеличилось до 27636 человек.
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Предыстория:
- В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
Украинская правда
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