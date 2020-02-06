От коронавируса умерли более 500 человек, вылечились более тысячи

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Четверг, 6 февраля 2020, 02:25

Вследствие заражения китайским коронавируса умерли 564 человека. Вылечились от вируса 1124 человека.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, Reuters

Детали: На материковом Китае зафиксировано 562 смерти. В то же время там же успешно выписали из больниц более тысячи человек.

За последние сутки, сообщили органы здравоохранения Китая, умерли 73 человека.

Количество случаев заболевания увеличилось до 27636 человек.

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Предыстория:

  • В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

Украинская правда
Темы: коронавирус Китай здоровье


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