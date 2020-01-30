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ВОЗ объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса

Четверг, 30 января 2020, 21:03
ВОЗ объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

Источник: NPR, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус

Прямая речь: "Объявляю чрезвычайную ситуацию международного значения в области общественного здравоохранения в связи с глобальной вспышкой нового коронавируса...

Главная причина (чрезвычайного положения - ред.) не то, что происходит в Китае, а то, что происходит в других странах. Мы больше обеспокоены тем, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения".

Детали: Он также отметил, что таким образом ВОЗ пытается помочь этим странам.

Издание отмечает, что этот шаг должен способствовать активизации международного финансирования. 

В соответствии с процедурами ВОЗ, три критерия декларации заключаются в том, что это "чрезвычайное событие", что оно "представляет опасность для общественного здравоохранения для других государств в результате международного распространения болезней" и что оно "потенциально требует скоординированного международного ответа".

В то же время, в организации не сомневаются, что Китай остановит его распространение.

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Напомним:

  • По состоянию на четверг, в материковом Китае зафиксировано 8149 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 171 смертельных случаев.

Украинская правда

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Темы: коронавирусКитайздоровье
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