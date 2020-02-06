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Соратница Зеленского: На фракции был горячий разговор о рынке земли

Четверг, 6 февраля 2020, 09:41
Соратница Зеленского: На фракции был горячий разговор о рынке земли

Депутат от партии "Слуга народа" Елена Мошенец говорит, что на заседании фракции в четверг утром было горячее обсуждение рынка земли, но у фракции есть голоса за поддержку земельной реформы.

Источник: эфир телеканала "Рада", кулуары парламента

Прямая речь: "С 9 часов сегодня было заседание фракции, на фракцию приехал сам президент Владимир Александрович Зеленский. Был очень горячий и долгий разговор о том, какие нюансы этого законопроекта могут быть не восприняты обществом, своевременный ли он, стоит ли его принимать и так далее. Обсуждались те же вопросы, которые мы слышим в последние месяцы.

Президент призвал фракцию голосовать, поддержать, ориентируясь на мнение международных партнеров, в первую очередь, и во вторую очередь – это действительно правила нормального цивилизованного рынка.

Провели внутреннее голосование. В принципе, большинство фракции поддержали закон и будут голосовать за, но были и такие, которые воздержались. Я не видела тех, кто был против, но были те, кто воздержался".

Детали: По словам Мошенец, голосов "за" хватит.

Она подчеркнула, что политика фракции такова: если более 70% фракции поддерживают решение, то договариваются, что фракция поддерживает законопроект на заседании Верховной Рады.

По состоянию на 10:40 перерыв в работе Верховной Рады продолжается, хотя заседание должно было начаться в 10 утра.

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Алена Рощенко, УП
Темы: земляСлуга народаВерховная РадаЗеленский
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