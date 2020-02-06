Зеленский успокаивал "слуг народа", что досрочных выборов не будет

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Четверг, 6 февраля 2020, 10:41

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" объяснил, почему не будет распускать Раду.

Источник: корреспондент "Украинской правды", представители партии "Слуга народа"

Детали: На заседании фракции Зеленский успокаивал "слуг народа" касательно сокращения депутатов с 450 до 300. Президент уверял фракцию, что сокращение депутатов делается не под досрочные выборы.

Зеленский прямым текстом сказал, что не собирается распускать Раду – мол, в этом нет смысла, так как в следующем парламенте "Слуги народа" уже не смогут самостоятельно сформировать большинство.

Что было раньше: 4 февраля Верховная Рада предварительно одобрила законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады с 450 до 300 нардепов, и закреплении пропорциональной избирательной системы.

Темы: Слуга народа Зеленский виборы Верховная Рада


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