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Бывший футболист "Динамо" может возглавить министерство

Четверг, 6 февраля 2020, 10:36
Бывший футболист Динамо может возглавить министерство

В ОП размышляют над разделением Министерства культуры, молодежи и спорта Украины на два отдельных ведомства – министерство культуры и министерство молодежи и спорта.

Источник: статья Украинской правды "ПереЗЕвантаження. Как Зеленский готовится сменить правительство Гончарука"

Детали: Помехой на пути разделения министерства стоит Олимпиада-2020, подготовка к которой уже должна идти. Создание нового министерства может остановить эту работу.

Поэтому наиболее вероятным вариантом развития событий станет то, что у министра культуры Владимира Бородянского заберут вопросы спорта, но не в новое министерство, а в Госагентство спорта в сфере управления нынешнего Минкульта.

Возглавить это ведомство, как говорят в Кабмине, должен кто-то не только эффективный, но и медийный. По данным УП, на Банковой рассматривался даже вариант предложить это место экс-голкиперу киевского "Динамо" и сборной Украины Александру Шовковскому.

Что было раньше: В июле 2019 Зеленский поддержал идею объединения Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерства молодежи и спорта в одно министерство, что и произошло при формировании правительства Алексея Гончарука.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровМинкультурыЗеленский
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