Дубилет: Мы еще спорим, нужна ли настоящая перепись

В правительстве еще не приняли решение, проводить ли перепись населения.

Источник: Прессконференция министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета

Прямая речь Дубилета: "Мы еще ведем дискуссию о том, насколько мы можем себе позволить проводить перепись традиционным способом. Будем еще обсуждать. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем принять решение".

"У нас есть разные мнения внутри команды по этому. Будем общаться со специалистами, в том числе с финансистами, потому что, к сожалению, это не простое решение, здесь нет правильно или неправильно. Есть решение, которое приходится принимать, учитывая те бюджеты, которые у нас есть".

Детали: Дубилет рассказал, что главная проблема – проблема сопоставимости финансирования и того качества переписи, которая будет в итоге.

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