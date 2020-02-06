Дубилет: Мы еще спорим, нужна ли настоящая перепись

1184 просмотра
Четверг, 6 февраля 2020, 15:25

В правительстве еще не приняли решение, проводить ли перепись населения.

Источник: Прессконференция министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета

Прямая речь Дубилета: "Мы еще ведем дискуссию о том, насколько мы можем себе позволить проводить перепись традиционным способом. Будем еще обсуждать. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем принять решение".

"У нас есть разные мнения внутри команды по этому. Будем общаться со специалистами, в том числе с финансистами, потому что, к сожалению, это не простое решение, здесь нет правильно или неправильно. Есть решение, которое приходится принимать, учитывая те бюджеты, которые у нас есть".

Детали: Дубилет рассказал, что главная проблема – проблема сопоставимости финансирования и того качества переписи, которая будет в итоге.

Предыстория:

  • 23 января 2020 года министр Кабмина Дмитрий Дубилет представил "Оценку численности наличного населения", которая показала, что в Украине проживает 37 млн 289 тысяч человек, и одна десятая от них – в Киеве.
  • 4 февраля "Украинский центр общественных данных" обнародовал на своем сайте и в Фейсбуке информацию о том, что данные половозрастной структуры в "переписи" Дубилет "полученные путем простого умножения данных Госкомстата на 0,888 (или 88,8%)".
  • Некоторые СМИ распространили эту информацию. Сам Дубилет заявил, что распространенная информация не соответствует действительности.
  • Позже Государственная служба статистики вступилась за Дубилета.

Александр Шумилин, УП
Темы: Дубилет перепись населения


powered by lun.ua
Материалы по теме
Эксперт объяснила, почему не обойтись без традиционной переписи населения 6 февраля 2020, 14:21
Госстат заступился за "перепись" населения от Дубилета 5 февраля 2020, 16:22
Дубилет отреагировал на претензии к его методу оценки населения Украины 5 февраля 2020, 09:50
Все новости
Главные новости
"Пленки Гончарука": Зеленский спорил с Дубинским, СБУ сделала 25 выемок
"Обезьяньи кулачные прыжки": в Раде пытаются сорвать земельную реформу
Зеленский с командой презентовал приложение "Дія"
Тимошенко в Раде заняла место Разумкова, а бодибилдер из "Слуги народа" заблокировал Власенко
Все новости
артефакты

Королева Елизавета II на мировых обложках

исследование

Окурки вредны не меньше сигареты

ТаблоID

Красная дорожка BAFTA в "старых" нарядах

Поиск по сайту
Архив
Весь архів