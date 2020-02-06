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Дубилет: Мы еще спорим, нужна ли настоящая перепись

Четверг, 6 февраля 2020, 14:25
Дубилет: Мы еще спорим, нужна ли настоящая перепись

В правительстве еще не приняли решение, проводить ли перепись населения.

Источник: Прессконференция министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета

Прямая речь Дубилета: "Мы еще ведем дискуссию о том, насколько мы можем себе позволить проводить перепись традиционным способом. Будем еще обсуждать. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем принять решение".

"У нас есть разные мнения внутри команды по этому. Будем общаться со специалистами, в том числе с финансистами, потому что, к сожалению, это не простое решение, здесь нет правильно или неправильно. Есть решение, которое приходится принимать, учитывая те бюджеты, которые у нас есть".

Детали: Дубилет рассказал, что главная проблема – проблема сопоставимости финансирования и того качества переписи, которая будет в итоге.

Предыстория:

  • 23 января 2020 года министр Кабмина Дмитрий Дубилет представил "Оценку численности наличного населения", которая показала, что в Украине проживает 37 млн 289 тысяч человек, и одна десятая от них – в Киеве.
  • 4 февраля "Украинский центр общественных данных" обнародовал на своем сайте и в Фейсбуке информацию о том, что данные половозрастной структуры в "переписи" Дубилет "полученные путем простого умножения данных Госкомстата на 0,888 (или 88,8%)".
  • Некоторые СМИ распространили эту информацию. Сам Дубилет заявил, что распространенная информация не соответствует действительности.
  • Позже Государственная служба статистики вступилась за Дубилета.

Александр Шумилин, УП

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Темы: Дубилетперепись населения
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