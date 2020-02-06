Зеленский назначил бизнесмена главой Львовской ОГА

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Четверг, 6 февраля 2020, 16:05

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Львовской областной государственной администрации местного предпринимателя Максима Козицкого.

Источник: глава государства во время посещения шахты "Межиричанская" в городе Червоноград.

Прямая речь: "У нас есть ваш человек, львовянин. Он закончил много различных вузов... Человек опытный, профессиональный... Мы искали сильного менеджера".

Детали: Зеленский вручил Козицкому указ с его назначением, отметив, что это - "на память".

После этого президент сообщил работникам шахты, что приехал с профильными министрами и главой  Офиса президента Андреем Богданом - решать в частности вопрос задолженности по выплате зарплаты горнякам.

Что было ранее: В июне 2019 года Зеленский устроил в Facebook "выборы" председателя Львовской ОГА, предложив жителям Львовщины три кандидатуры.

Козицкий был среди претендентов. В то же время тогда должность получил Маркиян Мальский. Президент уволил Мальского 24 декабря.

Справка: Максим Козицкий, 38 лет. Директор компании "Эко-Оптима". Лауреат премии "Человек года" в номинации "Предприниматель года".

Украинская правда
Темы: Львовщина Зеленский


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