Зеленский решил уволить глав двух ОГА

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Вторник, 24 декабря 2019, 15:40

Президент Владимир Зеленский решил уволить главу Закарпатской и Львовской облгосадминистрации.

Дополняется ....

Темы: Зеленский увольнение Львов Закарпатье


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