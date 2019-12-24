Зеленский решил уволить глав двух ОГА
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Вторник, 24 декабря 2019, 15:40
Президент Владимир Зеленский решил уволить главу Закарпатской и Львовской облгосадминистрации.
Дополняется ....
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Темы: Зеленский увольнение Львов Закарпатье
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