Зеленский решил уволить глав двух ОГА

Президент Владимир Зеленский решил уволить главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко и главу Львовской ОГА Маркияна Мальского.

Источник: об этом он заявил на заседании Совета развития общин и территорий

Прямая речь Зеленского: "Мы знаем, какая сложная ситация у нас с кадровой политикой в ​​нашей стране, не очень высокие заработные платы у чиновников... Это вызов. Мы понимаем, что никто из вас не берет взятки, но еще нужны конкретные результаты...

Я хочу поблагодарить двух председателяей облгосадминистраций, я принял решение их уволить. Не потому, что они неопытные или не чисты на руки, а потому что мы не увидели в этих двух областях никакого результата.

Я хочу поблагодарить председателя Закарпатской областной администрации Игоря Бондаренко и председателя Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского".

Детали: Мальский впоследствии написал, что возвращается к адвокатской деятельности.

Бондаренко и Мальский возглавляли ОГА с начала июля 2019 года. На должностях они пробыли менее полугода.

Мальский - 34-летний юрист. Работает адвокатом в объединении Arzinger, где возглавляет Западноукраинский филиал. До этого был юристом в группе международного арбитража в компании Freshfields Bruckhaus Deringer в Париже.



С 2016 года - почетный консул Австрии во Львове. Является внештатным советником председателя Львовской облгосадминистрации по вопросам внешнеэкономической деятельности, а также заместителем председателя Консультативного совета при прокуратуре Львовской области.



Член правления Украинской арбитражной ассоциации и Координационного совета регионального офиса Европейской бизнес-ассоциации.



В прошлом созыве Верховной Рады был помощником на общественных началах депутата Михаила Хмиля от "Батькивщины".

Бондаренко 55 лет. В биографии Бондаренко, которую показали министрам, указано, что с 2010 года он временно не работает.



Закарпатские медиа называют Бондаренко успешным бизнесменом - он является основателем кондитерского дома "Bondarenko" и сети закарпатских кафе.



На сайте президента указано, что Бондаренко начинал карьеру военнослужащим. После увольнения вследствие сокращения ВСУ в начале 1990-х стал частным предпринимателем.



В начале 2000-х начал государственную службу, где прошел путь от заместителя главы Мукачевской райгосадминистрации до директора департамента Министерства юстиции.