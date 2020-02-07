ВАКС пересмотрел залог фигуранту дела Микитася

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Пятница, 7 февраля 2020, 00:25

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда увеличила размер залога фигуранту дела бывшего народного депутата Максима Микитась о завладении имуществом Нацгвардии Вячеславу Мармишу.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Дословно: "Суд апелляционной инстанции, частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и детективов НАБУ и увеличила размер залога бывшему заместителю директора ООО" Укрбуд Девелопмент ", подозреваемому в пособничестве в завладении имуществом Национальной гвардии".

Детали: По данным САП, суд решил частично удовлетворить жалобу прокурора и детективов и увеличил размер залога бывшему заместителю директора "Укрстроя" Мармишу с 6 млн гривен до 40 млн гривен залога.

Николай Донев, УП
Темы: Микитась коррупция Нацгвардия


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