ВАКС пересмотрел залог фигуранту дела Микитася

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда увеличила размер залога фигуранту дела бывшего народного депутата Максима Микитась о завладении имуществом Нацгвардии Вячеславу Мармишу.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Дословно: "Суд апелляционной инстанции, частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и детективов НАБУ и увеличила размер залога бывшему заместителю директора ООО" Укрбуд Девелопмент ", подозреваемому в пособничестве в завладении имуществом Национальной гвардии".

Детали: По данным САП, суд решил частично удовлетворить жалобу прокурора и детективов и увеличил размер залога бывшему заместителю директора "Укрстроя" Мармишу с 6 млн гривен до 40 млн гривен залога.