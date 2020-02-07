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Двум актерам российской комедии запретили въезд в Украину на 10 лет

Пятница, 7 февраля 2020, 09:21
Двум актерам российской комедии запретили въезд в Украину на 10 лет

Двум российским актерам – Павлу Баршаку и Елене Кориковой – запретили въезд в Украину на 10 лет из-за того, что они посещали оккупированный Крым.

Источник: Госпогранслужба, источники УП

Дословно: "Российские актеры получили 10 лет запрета на въезд, пытаясь дважды попасть в Украину".

Детали: Отмечается, что группа граждан РФ, являющихся участниками лирической комедии "Идеальный свидетель", прибыла 6 февраля в один из пунктов пропуска на украинско-молдавской границе и сообщила, что едет на гастроли.

Во время проверки документов пограничники выяснили, что двое актеров незаконно посещали оккупированный Крым, где принимали участие в съемках фильма.

Пограничники отказали им во въезде в Украину и проставили запрет въезда в нашу страну на 3 года. По данным источников УП, речь идет о Павле Баршаке и Елене Кориковой.

Еще двое иностранцев из этой группы не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину, из-за чего их также не пропустили через границу. Остальные граждане России отказались ехать в Украину.

После завершения всех процедур их вернули в Республику Молдова.

Но уже через несколько часов эта группа иностранцев приехала на другой пункт пропуска.

Двое актеров, которые уже имели запрет на въезд, получили штраф за умышленное неисполнение решения Госпогранслужбы. Кроме того, им продлили срок запрета до 10 лет.

Другим 4 гражданам России проставили запрет на въезд в Украину на 3 года.

Украинская правда

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Темы: РосcияПограничная службателевидение
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