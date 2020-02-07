Из-за утренней стрельбы депутаты Мукачево обратились к Зеленскому

Из-за утренней стрельбы в городе депутаты Мукачевского горсовета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом о предоставлении Мукачево неотложной и действенной правоохранительной помощи.

Источник: Mukachevo.net, которое располагает решением горсовета

Дословно: "Мукачевский городской совет вынужден обратиться к Вам за личным вмешательством из-за крайне угрожающей криминогенной ситуации, которая сложилась в нашем городе. Подтверждением этого является очередной дерзкий инцидент с применением огнестрельного оружия, в результате чего госпитализированы два человека с огнестрельными ранениями".

Детали: Депутаты отметили, что перестрелка в спальном районе подвергала реальной опасности жителей 86-тысячного города.

При этом депутаты утверждают, что Мукачево "никоим образом нельзя считать каким-то особым центром преступности, а проблемы с правонарушениями в городе в целом такие, как в других городах страны".

В то же время указывается, что на улицах города критически мало патрулей и патрульных экипажей, профилактическая работа по предупреждению правонарушений свелась к бумажным отчетам.

Поэтому депутаты призывают силовиков в ближайшее время провести оперативную профилактическую отработку города с привлечением высококвалифицированных, опытных работников по уголовному блоку.

Они призывают Зеленского сменить руководство городского управления полиции, усилив его личный состав специалистами из других регионов страны.

Также просят усилить материально-техническое обеспечение полиции Мукачево современными средствами, автотранспортом и экипировкой.

Дословно: "Надеемся на понимание руководством государства всей остроты криминогенной ситуации в Мукачево и поддержку городских властей в стремлении обеспечить спокойствие и безопасность горожан".

Что предшествовало: 7 февраля в 09:50 в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Сеченова в Мукачево. Заявитель сообщил, что слышал выстрелы и видел, как водители двух транспортных средств стреляли в сторону друг друга, после чего оба внедорожники скрылись в неизвестном направлении.

По предварительной информации, ранения получили двое мужчин. 24-летний и 40-летний жители Мукачево.