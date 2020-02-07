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В "Слуге народа" рассказали, как собираются блокировать анонимные Telegram-каналы

Пятница, 7 февраля 2020, 16:46
В Слуге народа рассказали, как собираются блокировать анонимные Telegram-каналы

"Слуга народа" готовит закон "О медиа", который будет регулировать деятельность онлайн-СМИ и Telegram-каналов.

Источник: Интервью народного депутата Александра Ткаченко Liga.net

Прямая речь: "Есть предложение определить, что является медийной площадкой, отталкиваясь от количества пользователей. Например, такая норма есть в Германии. Есть пропорция их количества в привязке к численности населения страны. Так вот, такие площадки должны обнародовать конечного бенефициара. И мы, очевидно, будем это использовать в законе. Во втором чтении".

Детали: По его словам, если Telegram-канал после преодоления определенной отметки по количеству читателей будет признан медиа, то, очевидно, он должен регулироваться законом.

Ткаченко объяснил, что в случае, если анонимный владелец Telegram-канала, ожидаемо, не обнародуется, Нацсовет будет вправе направить запрос владельцу платформы Telegram с просьбой "привести в соответствие с действующим законом такой-то анонимный Telegram-канал".

При этом предполагается, что главный офис Telegram может проигнорировать запрос. В этом случае Нацсовет будет подавать в суд иск в отношении владельцев мессенджера.

Нардеп сообщил, что законопроект "о медиа", будет внесен в повестку Верховной Рады после окончания рассмотрения закона об открытии рынка земли.

Он подчеркнул, что необходимо различать  законопроект "о медиа" от законопроекта "о дезинформации", который готовит министр культуры Владимир Бородянский.

Знать больше: Темный Рыцарь, Джокер, Соросята. Как анонимные Телеграмм-каналы запустили войну компроматов

Темы: СМИсоцсетиСлуга народа
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