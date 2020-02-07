"Слуга народа" готовит закон "О медиа", который будет регулировать деятельность онлайн-СМИ и Telegram-каналов.

Источник: Интервью народного депутата Александра Ткаченко Liga.net

Прямая речь: "Есть предложение определить, что является медийной площадкой, отталкиваясь от количества пользователей. Например, такая норма есть в Германии. Есть пропорция их количества в привязке к численности населения страны. Так вот, такие площадки должны обнародовать конечного бенефициара. И мы, очевидно, будем это использовать в законе. Во втором чтении".

Детали: По его словам, если Telegram-канал после преодоления определенной отметки по количеству читателей будет признан медиа, то, очевидно, он должен регулироваться законом.

Ткаченко объяснил, что в случае, если анонимный владелец Telegram-канала, ожидаемо, не обнародуется, Нацсовет будет вправе направить запрос владельцу платформы Telegram с просьбой "привести в соответствие с действующим законом такой-то анонимный Telegram-канал".

При этом предполагается, что главный офис Telegram может проигнорировать запрос. В этом случае Нацсовет будет подавать в суд иск в отношении владельцев мессенджера.

Нардеп сообщил, что законопроект "о медиа", будет внесен в повестку Верховной Рады после окончания рассмотрения закона об открытии рынка земли.

Он подчеркнул, что необходимо различать законопроект "о медиа" от законопроекта "о дезинформации", который готовит министр культуры Владимир Бородянский.

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