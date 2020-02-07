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Поджог авто журналистки "Радио Свобода": подозреваемого студента отправили под арест

Пятница, 7 февраля 2020, 16:54
Поджог авто журналистки Радио Свобода: подозреваемого студента отправили под арест

Галицкий районный суд Львова отправил под круглосуточный домашний арест 19-летнего студента, которого подозревают в поджоге авто львовской журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук.

Источник: пресс-секретарь прокуратуры Львовской области Юлия Шевченко в комментарии ZAXID.NET

Детали: Подозреваемый будет находиться под круглосуточным домашним арестом во Львове. Это 19-летний уроженец Молдовы, проживающий в Хмельницкой области.

Он является студентом НУ "Львовская политехника" и учится на бюджете на первом курсе по специальности "строительство и гражданская инженерия".

За содеянное парню грозит до десяти лет лишения свободы по уголовной статье об умышленном повреждении чужого имущества путем поджога.

Что этому предшествовало: В полночь 30 января во Львове неизвестный поджег автомобиль, принадлежащий журналистке "Радио Свобода" Галине Терещук.

Темы: СМИкриминал
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