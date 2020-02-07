Поджог авто журналистки "Радио Свобода": подозреваемого студента отправили под арест

600 просмотров
Пятница, 7 февраля 2020, 17:54

Галицкий районный суд Львова отправил под круглосуточный домашний арест 19-летнего студента, которого подозревают в поджоге авто львовской журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук.

Источник: пресс-секретарь прокуратуры Львовской области Юлия Шевченко в комментарии ZAXID.NET

Детали: Подозреваемый будет находиться под круглосуточным домашним арестом во Львове. Это 19-летний уроженец Молдовы, проживающий в Хмельницкой области.

Он является студентом НУ "Львовская политехника" и учится на бюджете на первом курсе по специальности "строительство и гражданская инженерия".

За содеянное парню грозит до десяти лет лишения свободы по уголовной статье об умышленном повреждении чужого имущества путем поджога.

Что этому предшествовало: В полночь 30 января во Львове неизвестный поджег автомобиль, принадлежащий журналистке "Радио Свобода" Галине Терещук.

Темы: СМИ криминал


powered by lun.ua
Материалы по теме
В "Слуге народа" готовят закон против анонимных Telegram-каналов 7 февраля 2020, 17:46
СМИ сообщают, что врач из Уханя не умер, его реанимировали 6 февраля 2020, 21:16
Задержали подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода" 6 февраля 2020, 10:43
Все новости
Главные новости
Аваков ответил Сытнику: Идиотов – жалко
Из-за утренней стрельбы депутаты Мукачево обратились к Зеленскому
ГБР сообщило о подозрении пограничникам, которые вывозили Саакашвили в Польшу
Сытник намекает, что Аваков ему мстит за "рюкзаки"
Все новости
Кино

Кино в феврале: новые фильмы Клинта Иствуда и Романа Полански, "Черкассы" и другие

Общество

Как стать опорой больному раком

афиша

Куда пойти в феврале? Топ событий Киева

Поиск по сайту
Архив
Весь архів