Пытки и изнасилования в одесском приюте: обвиняемый признал вину

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Пятница, 7 февраля 2020, 19:01

Обвиняемому в пытках детей в Центре социально-психологической реабилитации Одесской ОГА охранник Николаю Дмитруку будет назначен условный срок.

Источник: Думская со ссылкой на слова прокурора Мелании Корчевой на судебном заседании в Малиновском райсуде Одессы

Детали: Адвокат сообщил, что его подзащитный, сотрудник охранного агентства "Центр", раскаивается в содеянном и сотрудничает со следствием.

Суд в ближайшее время должен утвердить договор о признании вины.

Производства открыты по ч.1 ст.127 (пытки), ч.1 ст.137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей), ч.3 ст.152 (сексуальное насилие, совершенное группой лиц, или сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица), ч.2 ст.365 (превышение власти) Уголовного кодекса.

Речь идет об избиении детей со стороны воспитателей и сотрудников правоохранительных органов, унижении, насилии несовершеннолетних.

К сведению: КУ "Центр социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесской областной государственной администрации" до 2018 года назывался приютом "Свитанок".

Узнать больше: Побои, изолятор, психушка. Бывшая воспитанница рассказала об издевательствах над детьми в "Свитанке"

Предыстория:

  • Правозащитница Зоя Мельник и волонтер Лучезар Панфилов неоднократно сообщали в Facebook об издевательствах над детьми в приюте.
  • В частности, у детей забирали вещи и мобильные телефоны, не предоставляли медпомощь, обстригали волосы. Сотрудники охраны били детей электрошокером, обливали холодной водой, заставляли жевать табак и использованный презерватив.
  • 1 ноября 2019 года полиция Одесской области и Госбюро расследований открыли уголовное производство по фактам пыток и других нарушений прав детей в приюте.

Темы: дети пытки Одесса суд


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