Из-под стражи в Москве выпустили помощника Кадырова, которого в РФ передала СБУ

Московский городской суд выпустил из-под стражи помощника главы Чеченской республики Рамзана Цицулаева, которого в 2017 году задерживала СБУ на территории Украины.

Источник: адвокат Цицулаева в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь адвоката: "Он уже на свободе, на выходе из суда его встречали многочисленные родственники и адвокаты".

Детали: Уголовное дело в отношении помощника главы Чечни по международным связям Цицулаева сначала было возбуждено 26 февраля 2017 года. Он был экстрадирован в октябре 2017 года из Украины в РФ.

Цицулаева обвиняли в вымогательстве и похищении, а также взятках и мошенничестве.

По словам адвоката, тяжкие вменяемые преступления – "Похищение человека" и "Вымогательство" основывались лишь на первичных показаниях подельника Рамзана Цицулаева – Джамбулата Мадаева, который впоследствии полностью опроверг версию обвинения.

Также адвокат указывает, что следствие допустило грубое нарушение Уголовно-процессуального кодекса РФ, восстановив следствие по делу 23 сентября 2019 года, когда Цицулаев находился под стражей со значительным превышением предельного срока - 18 месяцев.

Фото предоставлено адвокатом

Поэтому Московский суд полностью отклонил ходатайство следствие о продлении срока содержания Цицулаева в тюрьме.

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