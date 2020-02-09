В Таиланде ликвидировали стрелка, убившего по меньшей мере 20 человек

Военнослужащего, который открыл огонь в торговом центре в Таиланде и убил 20 человек, ликвидировали силовики.

Источник: Bangkok Post

Дословно: "По данным полиции, в воскресенье силы безопасности убили солдата после того, как он совершил стрельбу, в результате которой погибли по меньшей мере 20 человек".

Детали: Он был ликвидирован в ТЦ Terminal 21 в городе Накхонратчасима (Корат), где скрывался более 17 часов.

Предыстория: