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В Таиланде ликвидировали стрелка, убившего по меньшей мере 20 человек

Воскресенье, 9 февраля 2020, 04:55
В Таиланде ликвидировали стрелка, убившего по меньшей мере 20 человек

Военнослужащего, который открыл огонь в торговом центре в Таиланде и убил 20 человек, ликвидировали силовики.

Источник: Bangkok Post

Дословно: "По данным полиции, в воскресенье силы безопасности убили солдата после того, как он совершил стрельбу, в результате которой погибли по меньшей мере 20 человек".

Детали: Он был ликвидирован в ТЦ Terminal 21 в городе Накхонратчасима (Корат), где скрывался более 17 часов.

Предыстория:

  • В Таиланде жертвами вооруженного нападения военнослужащего стали по меньшей мере 20 человек, ранены десятки людей.
  • Представитель министерства обороны заявил BBC Thai, что младший офицер Джакрафант Томми напал на своего начальника, прежде чем похитить пистолет и боеприпасы из военного лагеря.

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Темы: терроризм
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