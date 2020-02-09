В результате инфицирования коронавирусом с начала эпидемии умерли 813 человека, вылечить от вируса удалось 2701 человека.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: По данным специалистов, количество случаев заболевания увеличилось до 37 549.

От коронавируса 2019-nCoV зафиксировано 813 смерти, за последние сутки от вируса скончались 89 человек.

Напомним:

В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

30 декабря Ли Вэньлян отправил сообщение коллегам-медикам в групповом чате, а через несколько дней был вызван в Бюро общественной безопасности, чтобы подписать письмо, в котором его обвиняли в "лживых заявлениях".

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

По состоянию на 6 февраля в мире зафиксировано 28 274 случаев заболевания на коронавирус, умерли 565 человек, вылечились от вируса более 1100 человек.

Читайте также:

Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования