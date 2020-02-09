Коронавирус получил временное официальное название
Воскресенье, 9 февраля 2020, 12:43
Государственный комитет КНР по здравоохранению присвоил коронавирусной инфекции временное официальное название.
Источник: CNN со ссылкой на решение Нацкомиссии КНР, озвученное в ходе пресс-конференции в субботу
Детали: В течение нескольких недель быстро распространяющийся коронавирус известен как "уханьский" - по названию города Ухань в провинции Хубэй, в котором он возник.
Согласно сообщению, вирус будет временно называться "Новая коронавирусная пневмония" или NCP.
О том, когда коронавирус получит постоянное официальное название, не сообщается.
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Напомним,
- По последнним данным, в результате заражения коронавирусом скончались 813 человек, за последние сутки - 89 человек. Количество случаев инфицирования возросло до 37 549 человек.
Украинская правда