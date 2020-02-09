Коронавирус получил временное официальное название

Государственный комитет КНР по здравоохранению присвоил коронавирусной инфекции временное официальное название.

Источник: CNN со ссылкой на решение Нацкомиссии КНР, озвученное в ходе пресс-конференции в субботу

Детали: В течение нескольких недель быстро распространяющийся коронавирус известен как "уханьский" - по названию города Ухань в провинции Хубэй, в котором он возник.

Согласно сообщению, вирус будет временно называться "Новая коронавирусная пневмония" или NCP.

О том, когда коронавирус получит постоянное официальное название, не сообщается.

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Напомним,