Коронавирус получил временное официальное название

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Воскресенье, 9 февраля 2020, 13:43

Государственный комитет КНР по здравоохранению присвоил коронавирусной инфекции временное официальное название. 

Источник: CNN со ссылкой на решение Нацкомиссии КНР, озвученное в ходе пресс-конференции в субботу 

Детали: В течение нескольких недель быстро распространяющийся коронавирус известен как "уханьский" - по названию города Ухань в провинции Хубэй, в котором он возник. 

Согласно сообщению, вирус будет временно называться "Новая коронавирусная пневмония" или NCP.

О том, когда коронавирус получит постоянное официальное название, не сообщается. 

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Напомним,

  • По последнним данным, в результате заражения коронавирусом скончались 813 человек, за последние сутки - 89 человек. Количество случаев инфицирования возросло до 37 549 человек. 

Украинская правда
Темы: коронавирус здоровье Китай


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