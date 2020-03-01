Акции производителя пива "Corona" упали после появления вируса
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Воскресенье, 1 марта 2020, 00:27
"Жертвой" китайского коронавируса стало пиво "Corona", акции производителя которого подешевели на 8%.
Источник: Bloomberg
Детали: Данные об увеличении онлайн-поиска "пивного вируса короны" и "пивного коронавируса" указывают на то, что мексиканском пиву не удалось избежать ассоциаций с COVID-19. Акции производителя "Corona" подешевели на этой неделе в Нью-Йорке.
Согласно данным YouGov Plc, намерение приобрести пиво упало среди взрослых США до самого низкого уровня за предыдущие два года. В последние дни убытки стали увеличиваться по мере распространения инфекции.
Напомним:
- Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.
- По состоянию на утро 29 февраля от коронавируса умерли 2920 человек, случаев выздоровления зафиксировано 39445.
Украинская правда
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