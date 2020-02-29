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Акции производителя пива "Corona" упали после появления вируса

Суббота, 29 февраля 2020, 23:27
Акции производителя пива Corona упали после появления вируса

"Жертвой" китайского коронавируса стало пиво "Corona", акции производителя которого подешевели на 8%.

Источник: Bloomberg

Детали: Данные об увеличении онлайн-поиска "пивного вируса короны" и "пивного коронавируса" указывают на то, что мексиканском пиву не удалось избежать ассоциаций с COVID-19. Акции производителя "Corona" подешевели на этой неделе в Нью-Йорке.

Согласно данным YouGov Plc, намерение приобрести пиво упало среди взрослых США до самого низкого уровня за предыдущие два года. В последние дни убытки стали увеличиваться по мере распространения инфекции.

 
Bloomberg

Напомним:

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе. 
  • По состоянию на утро 29 февраля от коронавируса умерли 2920 человек, случаев выздоровления зафиксировано 39445.

Украинская правда
Темы: коронавирусакции
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