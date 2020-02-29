Акции производителя пива "Corona" упали после появления вируса

"Жертвой" китайского коронавируса стало пиво "Corona", акции производителя которого подешевели на 8%.

Источник: Bloomberg

Детали: Данные об увеличении онлайн-поиска "пивного вируса короны" и "пивного коронавируса" указывают на то, что мексиканском пиву не удалось избежать ассоциаций с COVID-19. Акции производителя "Corona" подешевели на этой неделе в Нью-Йорке.

Согласно данным YouGov Plc, намерение приобрести пиво упало среди взрослых США до самого низкого уровня за предыдущие два года. В последние дни убытки стали увеличиваться по мере распространения инфекции.

Bloomberg

Напомним: