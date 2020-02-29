Коронавирусом заболели более 85 тысяч человек
От китайского коронавируса умерли 2920 человек, случаев выздоровления зафиксировано 39445.
Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса
Детали: Всего за время распространения болезни подтвердили 85179 заражений.
Наибольшее количество смертей, после материкового Китая, в Иране - 34 и Италии - 21.
Число больных в Италии увеличилось до 889 человек, хотя еще вечером количество зараженных составило 821 человека.
В то же время вылечились 46 человек, проживающих в Италии. В Южной Корее насчитали 2931 инфицированных. Сейчас эта страна на 2-м месте по количеству зараженных, первым остается Китае. После Кореи идет Италия и Иран.
Что предшествовало: По состоянию на 28 февраля от осложнений, вызванных китайским коронавируса COVID-19 во всем мире умерли 2858 человек. Завершили лечение и были выписаны из больниц 36 645 человек.
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Предыстория:
- Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря прошлого года. В последние дни коронавирус начал резко распространяться в Европе, особенно в Италии.
- Вечером 20 февраля 72 эвакуированных из Китая человека (украинцы и иностранцы) вместе с сопровождением разместили на 14-дневную обсервацию (изоляцию и наблюдение, в народе – "карантин") в медучреждении МВД в Новых Санжарах Полтавской области. Местные жители встретили их протестами из-за страха заражения.
- По состоянию на 27 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса.