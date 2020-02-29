Коронавирусом заболели более 85 тысяч человек

От китайского коронавируса умерли 2920 человек, случаев выздоровления зафиксировано 39445.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: Всего за время распространения болезни подтвердили 85179 заражений.

Наибольшее количество смертей, после материкового Китая, в Иране - 34 и Италии - 21.

Число больных в Италии увеличилось до 889 человек, хотя еще вечером количество зараженных составило 821 человека.

В то же время вылечились 46 человек, проживающих в Италии. В Южной Корее насчитали 2931 инфицированных. Сейчас эта страна на 2-м месте по количеству зараженных, первым остается Китае. После Кореи идет Италия и Иран.

Что предшествовало: По состоянию на 28 февраля от осложнений, вызванных китайским коронавируса COVID-19 во всем мире умерли 2858 человек. Завершили лечение и были выписаны из больниц 36 645 человек.

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