В Чехии зафиксированы первые случаи коронавируса

В Чехии обнаружены первые случаи коронавируса Covid-19 – трое зараженных приехали из северной Италии.

Источник: министр здравоохранения Чехии Адам Войтех в воскресенье, сообщает Reuters

Детали: В Минздраве республики сообщили, что среди зараженных двое чехов и один американский студент, который учился в Милане. У всех них заболевание протекает в легкой форме.

Два случая зафиксированы в Праге и один – в городе Усти-над-Лабем, в 90 км к северу от столицы.

Войтех призвал чехов не ездить без необходимости в регионы на севере Италии, где зафиксировано наибольшее количество случаев Covid-19 в Европе.

Чешская Республика является первой из стран Центральной Европы, сообщившей о случаях нового коронавируса.

Что предшествовало: 28 февраля ВОЗ сообщила, что заболевание Covid-19 пока не обнаружили в 12 государствах ЕС: Словакии, Венгрии, Чехии, Польши, Болгарии, Словении, Латвии, Португалии, Люксембурге, Кипре, Мальте и Ирландии.