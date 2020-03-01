В Чехии зафиксированы первые случаи коронавируса
В Чехии обнаружены первые случаи коронавируса Covid-19 – трое зараженных приехали из северной Италии.
Источник: министр здравоохранения Чехии Адам Войтех в воскресенье, сообщает Reuters
Детали: В Минздраве республики сообщили, что среди зараженных двое чехов и один американский студент, который учился в Милане. У всех них заболевание протекает в легкой форме.
Два случая зафиксированы в Праге и один – в городе Усти-над-Лабем, в 90 км к северу от столицы.
Войтех призвал чехов не ездить без необходимости в регионы на севере Италии, где зафиксировано наибольшее количество случаев Covid-19 в Европе.
Чешская Республика является первой из стран Центральной Европы, сообщившей о случаях нового коронавируса.
Что предшествовало: 28 февраля ВОЗ сообщила, что заболевание Covid-19 пока не обнаружили в 12 государствах ЕС: Словакии, Венгрии, Чехии, Польши, Болгарии, Словении, Латвии, Португалии, Люксембурге, Кипре, Мальте и Ирландии.