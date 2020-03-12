Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Евросоюз резко ответил США на недопуск путешественников из Шенгена

Четверг, 12 марта 2020, 12:37
Евросоюз резко ответил США на недопуск путешественников из Шенгена

Европейский Союз в коротком, но очень резком заявлении раскритиковал США за введение запрета на въезд в Соединенные Штаты для путешественников, недавно побывали в 26 странах Шенгена.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Шарля Мишеля.

"Коронавирус - это глобальный кризис, который не ограничивается одним континентом и требует сотрудничества, а не односторонних действий. Европейский Союз не одобряет тот факт, что решение США ввести запрет на поездки было принято в одностороннем порядке и без консультаций", - заявили лидеры двух ключевых институты ЕС.

Они отметили, что Европейский Союз принимает решительные меры по ограничению распространения вируса.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп запретил поездки в страну для тех, кто посещал Шенген в течение последних 14 дней.

Запрет распространяется на всех, кто находился в государствах, входящих в Шенгенскую зону, в том числе за пределами ЕС, в течение 14 дней до их прибытия в США.

Ограничения не имеют привязки к гражданству - значит, они распространятся также на украинцев, ездивших в Шенген.

Читайте также: "Шенген и безвиз в условиях пандемии: как коронавирус меняет правила пересечения границ".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕССШАкоронавирусскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
ЕС
Санкции со временем еще сильнее ударят по России – ЕС
Совет ЕС и Европарламент согласовали проект расширения производства боеприпасов
Чехия хочет начать переговоры о вступлении Украины в ЕС до конца 2023 года – президент
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: