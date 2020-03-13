Болгария объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса

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Пятница, 13 марта 2020, 12:49

Парламент Болгарии проголосовал за объявление чрезвычайного положения, чтобы сдержать распространение коронавируса в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на болгарское агентство БГНЕС.

Болгария подтвердила первую смерть пациента от коронавируса в среду, а в четверг количество подтвержденных случаев заражения выросло с 7 до 23.

Премьер-министр Бойко Борисов во время выступления в парламенте объяснил, что чрезвычайное положение нужно в основном для "недисциплинированных людей".

"Нет причин для паники. Мы гарантируем, что права болгарских граждан будут соблюдать во время этого чрезвычайного положения", - пообещала глава парламентской группы GERB Даниэла Дариткова.

Чрезвычайное положение позволяет закрыть школы, детские сады и университеты. Полиция сможет более строго контролировать несоблюдение правил карантина гражданами.

К концу недели правительство объявит список стран, куда гражданам Болгарии не позволят ездить, а также список стран, чьи граждане не будут пускать в страну.

Премьер-министр выразил опасения, что пандемия коронавируса обернется для бюджета потерей 3 млрд левов (1,7 млрд долларов).

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Темы: коронавирус Covid-2019 Болгария


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