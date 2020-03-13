Молдова останавливает авиасообщение со всей Европой и закрывает церкви

Молдова с 13 марта закрывает воздушное сообщение с Испанией и Францией, а с воскресенья - приостанавливает полеты из и в другие европейские страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдовское издание NewsMaker.

"Мы оценили ситуацию и вынуждены принять более радикальные и необходимые меры, рекомендованные в таких ситуациях. Поэтому, согласно решению комиссии (по вопросам чрезвычайных ситуаций. - Ред.), С сегодняшнего дня с 12 часов ночи прекратятся полеты еще в две страны, в которых наблюдается эпидемия коронавируса - Испанию и Францию. Пока у нас два рейса - в Барселону и Париж. Ночью полеты туда прекратятся", - отметил премьер-министр Ион Кику после заседания комиссии.

"А в воскресенье, с 12 ночи, вообще прекратятся полеты в Европу. Сегодня-завтра мы будем следить за развитием ситуации и уже решим, возможно, необходимо будет приостановить полеты и в другие географические точки", - добавил он.

Кроме того, иностранцев не будут пускать на борт самолетов, летящих в Молдову, добавил Кику. Исключения составят аккредитованные дипломаты, лица без гражданства и иностранцы, постоянно проживающие в Молдове.

"Что касается закрытия наземных таможенных пунктов, то, по словам Кику, правительство сейчас координируется с украинскими и румынскими властями, которые также приняли решение закрыть многие КПП", - отметил молдовский премьер.

Кроме того, на две недели в стране приостановят все религиозные службы. Они будут транслироваться в прямом эфире по телевидению.

"Мы дополнительно проанализировали последствия. Наиболее подвержены риску заражения пожилые люди. И именно эта категория граждан чаще всего участвует в церковных службах", - пояснил Кику.

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