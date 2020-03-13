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Грузия может ввести ограничения для РФ, где удвоилось количество больных коронавирусом

Пятница, 13 марта 2020, 16:02

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария не исключил введения ограничений для граждан, прибывающих из России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Эхо Кавказа.

"Возможно, стоит задуматься о более жестких мерах на российском направлении. Но нельзя говорить только о России. Мы говорим о глобальной проблеме и вирусе, который не знает границ", – заявил он.

Количество выявленных больных коронавирусом нового типа в России за двое суток возросло почти вдвое, теперь их 45 человек. Об одиннадцати новых случаях сообщили в пятницу.

В Грузии выявлено 25 случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-19.

Грузия уже ввела ограничения для граждан, прибывающих из Германии, Франции, Австрии и Испании. Ограничения также действуют для лиц, прибывающих из Китая, Ирана, Италии и Южной Кореи. При этом, прекращено прямое авиасообщение с Китаем, Ираном и Италией.

Следите за развитием событий: Коронавирус в мире: закрытие границ и главные решения правительств. LIVE

Темы: коронавирусCovid-2019ГрузияРосcия
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