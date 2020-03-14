Трамп не пойдет на карантин после контакта с 2 носителями коронавируса

Врач Белого дома заявил, что президент Дональд Трамп не имеет симптомов коронавируса, и карантин ему не нужен после того, как он контактировал с двумя людьми, у которых есть вирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Шон Конли, врач Белого дома, написал, что Трамп "ненадолго контактировал" с лицом, с которым он фотографировался. Этим лицом является Фабио Вайнгартен, пресс-секретарь президента Бразилии Жаира Болсонаро.

Через три дня после встречи с Трампом Вайнгартен начал проявлять симптомы коронавируса, а затем сдал положительный результат на COVID-19, написал Конли.

В пятницу вечером Конли заявил, что Белому дому стало известно, что у другого лица, с которым Трамп имел контакт, 13 марта зафиксировали коронавирус. Этот человек - Нестор Форстер, поверенный в делах Бразилии в Вашингтоне.

Конли заявил, что Трамп проводил больше времени в непосредственной близости к Форстеру, но "все взаимодействия происходили до появления каких-либо симптомов".

"Эти взаимодействия можно классифицировать как НИЗКИЙ риск передачи, и пока нет никаких признаков для домашнего карантина", - написал Конли.

"Кроме того, учитывая, что сам президент остается без симптомов, тестирование на COVID-19 пока не показано. Я продолжаю внимательно следить за президентом и заботиться о нем, и сообщу вам, когда появится больше информации".

Президент Бразилии Жаир Болсонару накануне возразил подозрения, что он болен коронавирус, с помощью очень красноречивого фото в Facebook.