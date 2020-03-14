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"Желтые жилеты" протестуют в Париже, несмотря на коронавирус: 17 задержанных

Суббота, 14 марта 2020, 14:34

Несколько сотен "желтых жилетов" протестовали 14 марта в Париже несмотря на запрет на собрание более 100 человек, введеный правительством в рамках борьбы с распространением коронавируса во Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на отчеты парижской полиции в соцсетях.

Между полицией и демонстрантами произошли столкновения в районе бульвара Араго после жестокостей, совершенных определенными демонстрантами, заявили в полиции.

Полиция сказала, что провела 679 проверок, которые привели к 17 задержаниям. 

Как известно, "желтые жилеты" выступают против пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона.

Читайте подробнее: "Опаснее "желтых жилетов": куда заведет Францию пенсионная реформа Макрона"

Темы: Франциякоронавирус
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