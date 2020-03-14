"Желтые жилеты" протестуют в Париже, несмотря на коронавирус: 17 задержанных

Несколько сотен "желтых жилетов" протестовали 14 марта в Париже несмотря на запрет на собрание более 100 человек, введеный правительством в рамках борьбы с распространением коронавируса во Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на отчеты парижской полиции в соцсетях.

Intervention en cours des #FDO secteur Arago suite à des exactions commises par certains manifestants. pic.twitter.com/HsFXj2S0bs — Préfecture de Police (@prefpolice) March 14, 2020

Между полицией и демонстрантами произошли столкновения в районе бульвара Араго после жестокостей, совершенных определенными демонстрантами, заявили в полиции.

Полиция сказала, что провела 679 проверок, которые привели к 17 задержаниям.

Как известно, "желтые жилеты" выступают против пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона.

Plusieurs centaines de #GiletsJaunes réunis à Paris malgré le contexte de #COVIDー19 et l’interdiction de rassemblement de + de 100 personnes.

De nombreux manifestants portent un masque #acte70 pic.twitter.com/DML7rtMLuG — Yahoo Actualités (@YahooActuFR) March 14, 2020

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