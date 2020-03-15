Карантин: Что делать украинцам, которые не успеют вернуться до 17 марта - объяснение МИД

2903 просмотра
Воскресенье, 15 марта 2020, 10:35

Министерство иностранных дел опубликовало разъяснения для украинцев, которые находятся за границей и не смогут вернуться в Украину до 0:00 в ночь с 16 на 17 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Украина временно закрывает международное регулярное пассажирское сообщение с 17 марта 00:00 по киевскому времени до 3 апреля. Кроме того, в настоящее время будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для железнодорожного и автобусного сообщения. По решению правительства будут работать 123 пункта пропуска, 107 пунктов до 3 апреля прекращают свою работу. 

Всем, кто не успеет вернуться в Украину по объективным причинам (невозможность приобрести билеты на рейсы, уважаемые личные обстоятельства и т.п.), МИД Украины рекомендует обратиться в украинские консульства.

Украинцам за рубежом также следует зарегистрироваться в системе ДРУГ. Это специальная система МИД, в которую граждане вносят свои данные и сообщают МИД и всем зарубежным дипломатическим учреждениям о своем пребывании в определенной стране. Списки для возвращения граждан Украины домой в случае срочной необходимости в период ограничений будут формироваться, в частности, с использованием данных этой системы.

Если граждане Украины находятся за границей и не могут связаться с консульством из-за перегруженности горячей линии, следует зайти на страницу посольства или консульства Украины в стране пребывания. На странице есть адрес электронной почты и ссылки на страницы в соцсетях.

Гражданам следует написать свое обращение по этому адресу или в сообщения этих страниц - даже на выходных, вечером или ночью. Для круглосуточного реагирования в условиях особого режима работы выдано специальное распоряжение МИД. Телефон горячей линии продолжает работать и принимать звонки в порядке очереди: +38 (044) 238-16-57.

В МИД подчеркивают, что ответ может поступить не сразу из-за перегруженности запросами. "Мы извиняемся, если сразу не можем ответить вам или наши возможности не соответствуют вашим ожиданиям. Но уверяем, что Министерство иностранных дел Украины делает все, что в наших силах, чтобы предоставить вам необходимую помощь", - заявили в министерстве.

По договоренности между МИД Украины и украинскими мобильными операторами звонки с мобильных телефонов в роуминге на горячую линию МИД бесплатные.

Детальное объяснение МИД о въезде на территорию Украины и консульскую помощь в связи с COVID-19. 

Читайте также: Коронавирус в мире: закрытие границ и главные решения правительств. LIVE

Темы: карантин МИД


powered by lun.ua
Материалы по теме
Литва тоже ушла на карантин 14 марта 2020, 22:09
Коронавирус: УГКЦ проведет литургию онлайн из Патриаршего собора в Киеве 14 марта 2020, 21:11
Украина на карантине: Пункты пропуска, которые будут работать и исключения 14 марта 2020, 19:15
Все новости
Главные новости
Россия приостанавливает ж/д сообщение с Украиной и Молдовой
Карантин: Что делать украинцам, которые не успеют вернуться до 17 марта - объяснение МИД
МИУ: Украинские туристы останутся в Египте на карантин - подозрение на коронавирус
Эстония закрывает границу для иностранцев
Все новости
Дети

Идеи для совместных игр с детьми от украинских родителей

Кино

7 кайфових драматичных сериалов о маленьких городках или сообществах

здоровье

Красные, зеленые и готические: лекарства и другие вещи, которые меняют цвет ваших экскрементов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів