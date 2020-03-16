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Консульства Украины приостановили выдачу виз

Понедельник, 16 марта 2020, 09:05

Консульства Украины по всему миру временно прекратили ведение приема граждан и выдачу виз иностранцам.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте МИД Украины.

"В связи с объявлением в Украине карантина, цель которого - предупреждение распространения вируса COVID-19, консульские зарубежные учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины временно прекращают ведение приема граждан и выдачу виз с 14 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Информация о возобновлении работы будет обнародована дополнительно. С вопросами просят обращаться по электронному адресу: cons_vvp@mfa.gov.ua.

Напомним, Украина закрыла границу для иностранцев из-за распространения COVID-19. Временные ограничения начали действовать с 00:00 16 марта.

С 17 марта будут приостановлены регулярные международные пассажирские перевозки. Что делать гражданам Украины, которые не успеют вернуться к 17 марта, можно прочесть по этой ссылке.

Темы: визыкарантинМИД
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