У Зеленского появился кандидат на должность министра экономики

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Вторник, 17 марта 2020, 00:28
Фото: latifundist.com

Президент Владимир Зеленский на встрече с депутатами в своем Офисе в понедельник сообщил, что у него есть кандидатура на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - это Игорь Петрашко.

Источник: собеседники Украинской правды во фракции "Слуга народа"

Детали: По их словам, на другие вакантные должности в правительстве кандидатов пока не нашли.

По данным сайта Latifundist, с 2013 года Петрашко работает в агрохолдинге Ukrlandfarming Олега Бахматюка.

В 2007-2013 годах - работал в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина", где возглавлял инвестиционно-банковское управление и был управляющим директором, а затем стал во главе департамента корпоративного бизнеса в "Сбербанке России".

В Верховной Раде уже зарегистрирован проект постановления от 16 марта о соответствующем назначении Петрашко.

Украинская правда
Темы: Минэкономики Зеленский


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