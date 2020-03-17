Минздрав: В 15 областях есть тесты для выявления COVID-19

Министерство здравоохранения сообщило, что 15 областей обладают тест-системами для выявления коронавируса. Также вскоре поступит еще около 1 миллиона тестов.

Источник: Минздрав в Facebook

Дословно: "15 областей Украины имеют тесты для выявления коронавируса, еще 1 млн тест-систем поступит в ближайшее время. Также на рынок зашли экспресс-тесты, которые позволяют делать исследования у постели больного".

Детали: По словам заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, ведомство готовит приказ, согласно которому все медучреждения должны отменить плановые операции и госпитализации на период вспышки коронавируса.

Такие меры осуществляются для того, чтобы освободить кровати в отделениях интенсивной терапии и аппараты искусственной вентиляции легких.