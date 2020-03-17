Угроза коронавируса: более 50 тысяч украинцев за сутки вернулись домой

6355 просмотров
Вторник, 17 марта 2020, 10:43

Государственную границу Украины за прошедшие сутки в общем пересекли почти 86,5 тысячи человек как на въезд, так и на выезд. Большинство из них - более 50 тысяч - это украинцы, которые возвращались домой из-за границы.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте Государственной пограничной службы Украины.

С полуночи 16 марта в полуночи 17 марта с более 13 тысячи иностранцев, которые пересекали границу, более 10000 последовали на выезд. Во въезде в Украину за сутки отказали почти 400 иностранцам.

"Вместе с представителями санитарного контроля проводится опрос о состоянии здоровья и измерение температуры тела лиц, въезжающих в Украину", - говорится в заявлении ГПСУ.

Пограничники отмечают, что в целом трафике на границе существенно снизился. Например, за предыдущие сутки, 15 марта, граница всего пересекло около 144 тысяч человек.

В ближайшее время ожидается дальнейшее уменьшение передвижения людей и транспорта через границу.

Напомним, с 16 марта ограничен пропуск в Украину иностранцев. Также была приостановлена ​​работа около сотни пунктов пропуска, введены ограничения на пропуск через КПВВ в зоне проведения ООС, а также с оккупированным Крымом.

Кроме того, в полночь 17 марта в Украине временно прекращено международное пассажирское железнодорожное, воздушное и автомобильное (для автобусов) сообщение.

Темы: коронавирус Пограничная служба граница


powered by lun.ua
Материалы по теме
Отмена ЕСВ для "ФОПов" и "отсрочки": Рада приняла закон о поддержке бизнеса 17 марта 2020, 10:32
Кернес таки закрывает метро в Харькове 17 марта 2020, 10:28
Правительство Польши ушло на карантин из-министра с коронавирусом 17 марта 2020, 10:20
Все новости
Главные новости
Рада отменила свои заседания из-за карантина
Рада назначила Венедиктову генпрокурором
На въезд в захваченный Крым и выезд из него ввели ограничения
4 человека "нашли" коронавирус на территории Украины – главный санврач
Все новости
улыбнитесь!

Когда на фотосессии младенцев что-то "пошло" не так

социум

Коронавирус: что купить и подготовить на случай эпидемии

Кино

7 кайфових драматичных сериалов о маленьких городках или сообществах

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!