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Угроза коронавируса: более 50 тысяч украинцев за сутки вернулись домой

Вторник, 17 марта 2020, 09:43
Угроза коронавируса: более 50 тысяч украинцев за сутки вернулись домой

Государственную границу Украины за прошедшие сутки в общем пересекли почти 86,5 тысячи человек как на въезд, так и на выезд. Большинство из них - более 50 тысяч - это украинцы, которые возвращались домой из-за границы.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте Государственной пограничной службы Украины.

С полуночи 16 марта в полуночи 17 марта с более 13 тысячи иностранцев, которые пересекали границу, более 10000 последовали на выезд. Во въезде в Украину за сутки отказали почти 400 иностранцам.

"Вместе с представителями санитарного контроля проводится опрос о состоянии здоровья и измерение температуры тела лиц, въезжающих в Украину", - говорится в заявлении ГПСУ.

Пограничники отмечают, что в целом трафике на границе существенно снизился. Например, за предыдущие сутки, 15 марта, граница всего пересекло около 144 тысяч человек.

В ближайшее время ожидается дальнейшее уменьшение передвижения людей и транспорта через границу.

Напомним, с 16 марта ограничен пропуск в Украину иностранцев. Также была приостановлена ​​работа около сотни пунктов пропуска, введены ограничения на пропуск через КПВВ в зоне проведения ООС, а также с оккупированным Крымом.

Кроме того, в полночь 17 марта в Украине временно прекращено международное пассажирское железнодорожное, воздушное и автомобильное (для автобусов) сообщение.

Темы: коронавирусПограничная службаграница
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